　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元敗訴　國民黨：感謝公正判決

▲▼大孝大樓被黨產會指為不當黨產，現已拆除。（圖／記者范綱儀攝）

▲大孝大樓被黨產會指為不當黨產，現已拆除蓋新大樓（圖／記者范綱儀攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院不當黨產委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，國民黨不服處分提行政訴訟，一審敗訴，國民黨上訴，最高行政法院廢棄原判決發回更審。台北高等行政法院審理今（15日）宣判撤銷黨產會處分，判國民黨勝訴。國民黨回應，感謝台北高等行政法院，依法作出公正判決。

黨產會依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，立案調查國民黨取得大孝大樓及其所坐落台北市南海段1小段84地號土地，經聽證會後，2019年5月14日認定國民黨借用中華民國民眾服務總社名義標購取得房、地，為不當取得的財產。

由於大孝大樓已滅失，黨產會處分追徵國民黨7億8275萬8715元，國民黨不服，提起行政訴訟，訴請撤銷原處分，由北高行駁回，國民黨提上訴。

最高行認為，涉及剝奪或限制人民財產權，應遵守法治國比例原則、正當法律程序，黨產條例除定義條款外，也應透過舉證責任轉換立法例，使政黨或附隨組織舉證其取得財產符合政黨本質與民主法治原則，才能保有財產。

最高行認為，黨產會於推定大孝大樓是不當黨產時，經公開聽證程序，參酌相關舉證，決定如何依黨產條例規定而為回復匡正措施，而政黨、附隨組織及其受託管理人應於該條例施行之日起1年內，主動向黨產會申報財產，申報義務人若有故意或重大過失隱匿、遺漏則財產可推定為不當黨產。

本件大孝大樓房地在黨產條例2016年8月10日公布前，已由國民黨讓售給光華投資公司，雖性質顯非政黨通常財產，但仍須國民黨有違背申報義務、或是以「無償」或「交易時顯不相當之對價」的方式取得才能推定為不當黨產。

最高行認為，本件房地是否違背申報義務，國民黨借用民眾服務總社名義出資以4億3400萬元標得大孝大樓房地價額是否屬顯不相當，未經原審依職權查明釐清。

此外，最高行還認為，一審以大孝大樓是國民黨憑藉當時為中央政府及台北市政府執政黨的優勢地位，違反當時的國宅條例、同條例施行細則等法令直接認定是不當黨產，廢棄、發回判決要求北高行重新審理。

ET快訊
快訊／新北1死2傷驚悚車禍畫面曝！女騎士壓輪下亡
台積電宣布砸171.4億！　買群創南科四廠
雨襲全台防豪雨　中南部「下到發紫」時段曝
ETtoday連3年獲社會光明面新聞獎肯定　「死刑　刑？不行
釀1死2傷嗆：重判就簽安樂死　「德東飆車王」賠錢換輕判
5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因
「雅芳」在美申請破產！　台灣總公司火速發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院啟動體育部籌備小組　吳沛憶提三建議：打造更強台灣隊

黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元敗訴　國民黨：感謝公正判決

柯文哲認「識人不明」　黃瀞瑩曝自身觀察：他用人確實出了大問題

黨內逼宮黃珊珊辭立委　黃瀞瑩：負起責任交代清楚才是最好方式

府稱考試院提名人拒填問卷　民眾黨嗆帶頭違法：憲法法庭未做暫時處分

陸委會：只要文旅部列台灣「開放旅遊」　我方就願讓團客繼續過去

催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

直擊／簽名會遇地震！　林郁婷萌做搖晃動作、連珍羚眼睛瞪大

快訊／宜蘭規模5.7有感地震　北捷全線慢速行駛

長榮酒店「拒掛五星旗」遭抵制　陸委會：民族主義在大陸是好生意

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

行政院啟動體育部籌備小組　吳沛憶提三建議：打造更強台灣隊

黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元敗訴　國民黨：感謝公正判決

柯文哲認「識人不明」　黃瀞瑩曝自身觀察：他用人確實出了大問題

黨內逼宮黃珊珊辭立委　黃瀞瑩：負起責任交代清楚才是最好方式

府稱考試院提名人拒填問卷　民眾黨嗆帶頭違法：憲法法庭未做暫時處分

陸委會：只要文旅部列台灣「開放旅遊」　我方就願讓團客繼續過去

催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

直擊／簽名會遇地震！　林郁婷萌做搖晃動作、連珍羚眼睛瞪大

快訊／宜蘭規模5.7有感地震　北捷全線慢速行駛

長榮酒店「拒掛五星旗」遭抵制　陸委會：民族主義在大陸是好生意

林襄超大尺度寫真照曝光！　「傲人上圍全看光」日本發行銷售一空

短今外出暴雨「遇善心路人幫撐傘」！　陪過馬路感動喊：原地戀愛

快訊／瑞芳1死2傷畫面曝！轎車衝對向撞2機車　女騎士壓輪下亡

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

自由行住宿加碼「每月補助千元」延11月底　振興花蓮推一來再來

地震當下蹲廁所ING…亮哲嚇壞「終於懂多無助」！　眾人同感

吳姍儒同框吳宗憲慶生！　燦笑捧臉甜喊：永遠的小女孩

雪鐵龍宣布退出澳洲市場！「今年1-6月僅賣87輛」比法拉利還少

偽造車牌「評估加重徒刑罰金」　受害者可免繳規費換牌

首次上學沒有媽媽陪！　劉亮佐見女兒說掰掰表情：最甜蜜也最揪心

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

政治熱門新聞

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

一篇聲明揭柯文哲假帳疑雲　戴利玲還原過程：吞下去聲押的就是我

黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」

96萬餐費烏龍太委屈？柯大嘆一口氣

柯文哲96萬便當之謎　四叉貓發現「發票貓膩」

否認「人頭公司」　柯：是太疼愛小孩

行政院承認「北部電力不足」　北北基桃電力開發確實困難

民眾黨前立委「錄影失控大淚崩」！示警：這次比「藍白破局」嚴重

快訊／北捷全線慢速行駛

黨內盼黃珊珊辭立委！柯文哲未否認

柯文哲96萬便當發票「又誤登」　綠揭4疑點：到底要聽哪位發言人？

遭政治追殺？柯文哲這樣說

直擊／簽名會遇地震！　林郁婷萌做搖晃動作、連珍羚眼睛瞪大

花96萬買便當？會計師登載錯誤百出　吳怡萱：我們也非常傻眼

更多熱門

相關新聞

行政院認「北部電力不足」　朱立倫：快明白告訴大家缺電事實

行政院認「北部電力不足」　朱立倫：快明白告訴大家缺電事實

針對台電宣稱不再供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，行政院發言人陳世凱今（15日）承認，北部電力確實不足，發電量少於用電量，目前「中電北送」或「南電北送」也是事實。國民黨主席朱立倫下午出席中元普渡活動受訪時表示，台電真的很辛苦，應該明白告訴大家缺電的事實，而且缺電問題已經愈來愈嚴重。

史無前例！立院卡關考試院下月起沒院長、考委　國考全受衝擊　

史無前例！立院卡關考試院下月起沒院長、考委　國考全受衝擊　

朱立倫向柯文哲送暖　「2026需要更多合作」

朱立倫向柯文哲送暖　「2026需要更多合作」

政黨政治獻金出爐　綠短絀2587萬、藍最會賺、白結餘最多且0選務支出

政黨政治獻金出爐　綠短絀2587萬、藍最會賺、白結餘最多且0選務支出

柯文哲假老二民調燒千萬　趙少康開酸

柯文哲假老二民調燒千萬　趙少康開酸

關鍵字：

國民黨黨產會大孝大樓

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

快訊／17:06東部地震　全台超有感

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面