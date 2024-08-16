陳宗彥遭起訴仍任大公司董事！　藍轟：監察院成涉黃官員的遮羞布

▲陳宗彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院前發言人陳宗彥去年2月捲入性招待醜聞，15日台南地檢署依貪污罪嫌提起公訴並求處重刑，雖然政途黯淡但他已於7月擔任大同子公司大同資產開發的董事。對此，國民黨立委李彥秀表示，陳宗彥現在華麗轉身到上市公司子公司董事會坐領高薪，請問全民能接受嗎？總統賴清德不該說句話嗎？這就是賴清德打貪的態度嗎？呼籲監察院應該立即啟動「二次調查」程序。

李彥秀指出，賴清德的子弟兵陳宗彥涉及收受不正當利益貪汙罪，遭台南地檢署偵結起訴，並指出陳宗彥敗壞官箴、嚴重破壞國家公務員清廉形象，並建請法院從重量刑。今年三月，陳宗彥遭控接受不當性招待，監察委員經調查提出彈劾案，結果，最後以2票成立、11票不成立，彈劾失敗，群情譁然。

李彥秀續指，昨天台南地檢署的起訴書以及求處重刑，徹底打臉監察院今年二月的議決，更再次證明，監察院早已淪為失去功能的「護航院」，甚至成為涉貪涉黃官員的「遮羞布」。

李彥秀不滿表示，仕途黯淡的陳宗彥現在則善用他與公部門間的「溝通」長才，華麗轉身到上市公司子公司董事會坐領高薪，請問，全民能接受嗎？請問，賴清德不該說句話嗎？呼籲監察院應該立即啟動「二次調查」程序。

另，李彥秀也強調，陳宗彥案也證明國會需要完整的聽證與調查權為人民監督政府，為貪官敲響喪鐘。他也要問賴清德，對於蔡英文的人馬鄭文燦的停權處分廉政會就召開臨時會處理，但是對於自己子弟陳宗彥卻要拖到27日才開會，這就是賴清德打貪的態度嗎？

