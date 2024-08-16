賴清德點林郁婷一細節讚「實在甘心」　化身體育迷細數國手好表現

▲總統賴清德接見「2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團」。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



記者杜冠霖／台北報導

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團的佳績，並感謝眾多台灣英雄的付出，總統府與文化總會16日舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，總統賴清德致詞時細數我國好手表現，他也特別提到，代表國人感謝拳擊好手林郁婷爭取到金牌，這次林郁婷贏得國人尊敬跟讚賞，不僅是拳擊擂台上表現，還有台下展現的風度跟高度，無畏任何攻擊，「頒獎的時候還幫對手整理衣服，實在太過甘心了，大家都以妳為榮。」

「台灣英雄 榮耀同行」活動在8月16日下午1點舉行，奧運代表團選手會陸續抵達總統府，除了鋪上紅毯迎接，國防部三軍儀隊也會在門口搭起象徵榮耀的「劍門」，讓選手逐一穿過，進入總統府內，而國防部示範樂隊已準備好30首曲目，在現場演奏以表達歡迎與感謝。

我國拳擊好手林郁婷賽會中飽受謠言攻擊，仍奮力拿下金牌，賴清德致詞時提到，代表國人感謝林郁婷爭取到金牌，這次林郁婷贏得國人尊敬跟讚賞，不僅是拳擊擂台上表現，還有台下展現的風度跟高度，無畏任何攻擊，秉持運動家精神，令人欽佩。

賴清德指出，特別最後跟教練在擂台上跪下擊拳、揹著教練繞一圈，看了都非常感動，頒獎的時候還幫對手整理衣服，實在太過甘心了、讓人感動，大家都以妳為榮。