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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林郁婷面對輿論攻擊「內心強大可戰勝一切」　曝後續規劃：徹底放空

▲林郁婷出席《臺灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團的佳績，並感謝眾多台灣英雄的付出，總統府與文化總會16日舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，我國拳擊好手林郁婷賽會中性別爭議攻擊，仍奮力拿下金牌，林受訪時表示，感謝全台灣人民、總統給予這麼大支持跟努力，賽程中自己關閉社群、與世隔絕，但教練還是有透過一些側面方式給她消息，讓她一路挺到現在，「對我來說，想跟大家說，內心足夠強大就可以戰勝一切」。

「台灣英雄 榮耀同行」活動在8月16日下午1點舉行，奧運代表團選手會陸續抵達總統府，除了鋪上紅毯迎接，國防部三軍儀隊也會在門口搭起象徵榮耀的「劍門」，讓選手逐一穿過，進入總統府內，而國防部示範樂隊已準備好30首曲目，在現場演奏以表達歡迎與感謝。

選手一一接受訪問，拳擊銅牌好手吳詩儀受訪時，對於主持人詢問幸運物，吳詩儀表示，改教練團隊還需要適應，防護員隨時陪伴，這位防護員非常照顧她，不管是技戰術等等，出發奧運前他給她一個星星，「代表那個星星就是他」。

我國拳擊好手吳念琴受訪時則聊到她的抗癌故事，她表示，跟阿公有一個很好的約定，阿公在部落是頭目，孫子孫女裡面他最看好她，衝著阿公的期望，自己選擇拳擊，要帶著阿美族的血液在國際舞台征戰，當做到的那一刻，感謝主也感謝阿公全程陪同，她也表示，賽事過程保持正能量，要有自信，最大功勞就是教練，他們給她很大的底氣做自己。

而最受關注的金牌拳擊手林郁婷受訪時感謝教練，「可能我成績不好時候沒有放棄我，持續把我帶在身邊，帶著我訓練，就是早期我們訓練環境比較刻苦一點，這方面教練看我矮小，會自掏腰包請我喝牛奶長高，我也長到現在比他還要高」。

對於之後規劃，林郁婷指出，接下來要好好休息，徹底放空，「讓我休息也讓教練放假，他也陪我到烏茲別克、韓國到奧運，跟家人也沒有什麼相處時間，基本上是沒有，很感謝教練，現在這時間希望教練可以陪陪家人，都好好放個假。」
 

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