奧運國手簽名會簽4小時挨批　侯友宜：溝通後選手樂意簽完

▲林郁婷出席《臺灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市政府昨天舉辦感恩茶會暨奧運選手簽名會，歷經逾4小時，簽名會最終在晚間8時許結束，但事後，市府挨批讓選手們簽名4小時不停歇。對此，新北市長侯友宜今（16日）表示，簽名會過程中有不斷關心選手狀況，溝通後選手都很樂意簽完，其中，拳擊選手林郁婷的教練曾自強還跟他說，看到這麼多熱情的粉絲來支持他們，他們都非常開心，也樂於把他簽完。

侯友宜提到，昨天的簽名會非常謝謝好多好多熱情的粉絲，來給選手跟教練們支持鼓勵，看了都很感動，尤其在過程當中，也能夠感受到粉絲想要好好謝謝選手的這股力量。

侯友宜指出，簽名會的過程中，市府同仁隨時都有去調整選手的狀況，也會問選手要不要繼續簽，然後隨時調整，溝通過後，選手們都非常的樂意。昨晚簽名會結束後，他也一一打電話給教練，其中曾自強還跟他說，看到這麼多熱情的粉絲來支持他們，他們都非常開心，也樂於把他簽完，他也感受到台灣人對運動選手的重視。

▲《臺灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會。（圖／記者林敬旻攝）



侯友宜提到，昨天簽名會結束後，也因時間比較晚，他也跟他們說不好意思，彼此都有良性的互動，也希望所有愛好、熱愛運動、支持體育賽事的所有的好朋友，未來長期的支持這些選手，讓選手能夠在全世界的舞臺發光發熱。

另，對於網路上有部分民眾認為侯友宜是在蹭選手熱度，侯友宜也說，他在新北市服務了14年，有的選手都是看著長大，所以這麼多選手，大部分都跟他非常的熟悉，跟他們就像一家人一樣，都希望他們未來會更好，他不管是站在市長的角度、站在朋友的角度，都希望大家可以站在一起。

「選手不是只有這一次受到照顧」，侯友宜說，希望未來能夠做到長期的支持，像新北四級的培訓，不管是在課輔，在訓練費、出國各方面的過程當中，都給予滿滿的支持。未來中央及地方也會持續用力量支持選手。