李洋、林郁婷要來台中了　奧運金牌8／23現身石岡熱氣球開幕式

▲奧運金牌得主李洋、林郁婷將於8月23日現身台中石岡熱氣球開幕式。（圖／台中市民政局提供）



記者游瓊華／台中報導

奧運金牌來台中！奧運金牌「最強羽球男雙李洋」及「台灣女兒林郁婷」受到台中市政府邀請，8月23日將出席台中石岡熱氣球嘉年華；這次活動還規劃6場熱氣球繫留升空體驗、8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀等系列活動，活動自23日到25日為止，歡迎民眾到訪。

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▲台中市民政局長吳世瑋指出，今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」。（圖／台中市民政局提供）



台中市民政局長吳世瑋指出，今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球將輪番展演，讓大家盡情欣賞。石岡區長劉素幸表示，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，並採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

此外，8月23日至25日體驗活動規劃上、下午共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分；此外，購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張(使用期限至8月26日)。

石岡區公所表示，8月23日至25日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。