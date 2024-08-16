不只林郁婷帥氣　阿爾及利亞女將釋出最新廣告！可俊可甜讓網讚嘆

▲阿爾及利亞女將釋出最新形象廣告。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

我國拳擊女將林郁婷與阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif），都同遭國際拳總（IBA）指控是「XY染色體男性」，甚至在奧運場上遭到其他對手以「X手勢」抗議羞辱。不過林郁婷和哈利夫最後都奪下金牌，哈利夫在昨（15日）也釋出最新的形象廣告，向大眾展示自己的多樣風貌。

影片可見，哈利夫不只擁有打拳擊的帥氣，搖身一變，她又可以是美麗的女模。她穿著充滿花卉圖騰的上衣，加上花卉耳環，讓她盡顯北非風情。不少網友看到她的「可俊可甜」，都相當讚賞，紛紛直呼：「其實她可以是名模等級的。」、「她絕對不是變性人！」、「真的很美。」

???????????? Imane Khelif shows off her new makover after winning the 2024 Olympics pic.twitter.com/EQFUeQHiv0 — The Saviour (@stairwayto3dom) August 15, 2024

目前哈利夫已委任律師包迪（Nabil Boudi），在法國針對「網路霸凌」提起訴訟，包迪也指出，被告對象包括《哈利波特》作者JK羅琳以及特斯拉創辦人馬斯克在內。包迪強調，這起訴訟將會透過調查，找出發動仇女、種族主義與性別歧視的始作俑者；另一方面，也會聚焦在網路私刑霸凌的源頭。

▲哈利夫過去也展示過中性打扮。（翻自X平台）



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