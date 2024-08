不只林郁婷帥氣　阿爾及利亞女將釋出最新廣告！可俊可甜讓網讚嘆

▲阿爾及利亞女將釋出最新形象廣告。(翻自X平台)

圖文/鏡週刊

我國拳擊女將林郁婷與阿爾及利亞女將哈利夫(Imane Khelif),都同遭國際拳總(IBA)指控是「XY染色體男性」,甚至在奧運場上遭到其他對手以「X手勢」抗議羞辱。不過林郁婷和哈利夫最後都奪下金牌,哈利夫在昨(15日)也釋出最新的形象廣告,向大眾展示自己的多樣風貌。

影片可見,哈利夫不只擁有打拳擊的帥氣,搖身一變,她又可以是美麗的女模。她穿著充滿花卉圖騰的上衣,加上花卉耳環,讓她盡顯北非風情。不少網友看到她的「可俊可甜」,都相當讚賞,紛紛直呼:「其實她可以是名模等級的。」、「她絕對不是變性人!」、「真的很美。」

???????????? Imane Khelif shows off her new makover after winning the 2024 Olympics pic.twitter.com/EQFUeQHiv0