男誤信老師騙術！急匯50萬買股票賺錢　警方行員聯手阻詐

▲員警到場勸說陳男，這是詐團慣用「假投資真詐財」手法。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名81歲陳姓男子聽信網路投顧老師，欲臨櫃匯款50萬元投資股票賺大錢，但他面對行員的關懷提問避重就輕，虛應回復資金用途，並怪罪行員阻止他賺大錢，行員察覺有異立即通報警方到場協助，經過員警、行員的勸說及舉出案例說明，又撥打投顧老師電話始終無人接聽，陳男這才了解遭詐放棄匯款。

▲陳男在撥打對方電話一直無人接聽下，這才相信遭詐騙了。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局宋屋派出所所長鄒安晴表示，家住平鎮區的陳姓男子自稱在網路上結識一名投顧老師，對方聲稱可以透過投資股票賺取高額獲利，而且保證穩賺不賠，陳男信以為真自以為找到發財的方法，準備將積蓄投入致富大賺一筆。

因為老師佯稱直接以現金交易，可以省下許多手續費，於是陳男就拿著自己的存摺及印鑑跑到銀行，提領50萬元準備全數投入致富，但在臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問隨意的敷衍應付，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說陳男的行列。

起初陳男仍是深信不疑，甚至怪罪行員妨礙他投資發財，員警除了向陳男解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例外，也當場要求與對方通話，但對方疑似發現警方介入，電話始終無人接聽，陳男這才了解自己是遇到詐騙，立即放棄匯款。