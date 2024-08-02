假菸酒商騙投資賺大錢　警方行員聯手阻詐...保他養老金

▲林姓男子聽信詐團話術至銀行匯款。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一位68歲林姓男子看到網友從事高級菸酒進口買賣生意，對方並表示已成功多次低買高賣，遂邀請林男一同加入賺大錢，林男不疑有他前往銀行，打算臨櫃匯款約20萬元，所幸行員機警查覺異狀，通報警方到場協助勸說，成功保住林男辛苦積攢的養老金。

▲▼員警勸說明為「假投資真詐騙」詐騙手法，並舉相關新聞案例後，林男才放棄匯款。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局楊梅派出所警員姜鴻猷、顧晉瑋於7月31日上午10時許接獲台企銀行楊梅分行通報稱有一名林姓男子疑似遭詐騙，經員警趕赴現場了解，林男表示，他透過網路交友與詐騙集團接觸，對方誆稱為菸酒買賣商，並邀請他加入LINE群組，在群組內有多位成員分享低買高賣的經驗，林男見其他成員投資有成，便躍躍欲試，在與群組管理員商討購買的酒類及價格後，遂前往台企銀行楊梅分行臨櫃匯款新台幣19萬8千元至詐騙集團指定帳戶。

所幸行員察覺有異報警，經員警說明為「假投資真詐騙」詐騙手法及相關新聞案例後，林男始恍然大悟，打消匯款念頭。楊梅分局呼籲，網路交友需謹慎看待，同時不要隨便提供個人資料及理會來路不明人士訊息，更不要聽從他人指示操作匯款。如果民眾遇到類似情況，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助。