桃園男加入飆股群組想賺大錢　臨櫃匯10萬...警及時勸阻

▲黃男依據假投資專員指示到銀行匯款。（圖／大園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區53歲黃姓男子在通訊軟體上加入股票投資群組，誤信假投資專員話術，保證可賺大錢，黃男還下載假的股票交易APP，並打算至銀行匯款新台幣10萬元存進該APP來進行股票操作，所幸行員察覺異狀，即時通報警方到場以實際案例勸說順利阻詐。

大園分局大園派出所昨日下午接獲轄內銀行通報，一名黃姓男子欲臨櫃匯款10萬元，但行員詢問他匯款用途及對方資訊，黃男僅表示是請朋友來修繕房屋，但對於修繕的細節也說得不清不楚，行員察覺有異於是通報警方到場關心。

▲▼警方到場阻詐，並以實際案例說明，讓黃男放棄匯款。（圖／大園警分局提供）

警方獲報到場了解，黃男才說他是在通訊軟體上加入股票投資群組，投資專員經常分享股票獲利的訊息，他與專員聯繫後，專員便提供股票交易APP讓他下載，並稱要儲值10萬元體驗金才能在該APP裡進行股票交易，以及獲取更多飄股訊息，且因為投資管道要保密，專員特別提醒他，在臨櫃匯款時要向行員說資金是用來修繕房屋，才不會被人發現。員警一聽馬上就察覺這是常見的假投資詐騙手法，隨即以實際的案例向黃男勸說，黃男才驚覺受騙上當，感謝員警及時守住他的積蓄。