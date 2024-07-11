婦匯60萬投資股票「只是要買車」　桃園警聯手銀行及時阻詐

▲警方獲報前往銀行阻詐。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園八德66歲谷姓女子聽信詐團謊言，前往銀行欲匯款60萬元投資股票，經行員關懷詢問及查看谷女手機內對話發覺有異通報警方，谷女佯稱是購車款，但檢視手機對話都是投資相關內容，經員警耐心溝通並以案例提醒，谷女這才相信遇到詐騙，放棄匯款保住退休養老金。

▲經警方及行員耐心解說後，谷女才決定取消匯款。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所巡佐高慶賢、員警許文浦昨日接銀行通報，疑似有民眾遭詐於是到場詢問，谷女稱是向友人購買汽車，要轉帳匯款給對方，但是行員查看匯入帳戶不是車行，警方查看手機對話紀錄也發現，谷女並不是要買車，對話都是投資股票相關內容，對方還稱要注意保密。

經員警耐心溝通下，谷女才說出是在網路上看到投資股票廣告，點選後加入一名李姓女子的LINE，對方使用話術要求匯款投資，谷女因為擔心會遭家人責罵，遲遲不願意透露受騙資訊，所幸在警方及行員耐心解說後才決定取消匯款。詐騙集團利用投資高獲利、高報酬等話術，鼓勵民眾加入投資群組或下載App，再誘騙匯出款項，提醒投資人務必保持警覺，提升識詐能力，勿掉入詐騙集團的陷阱，並可撥打165或110查證。