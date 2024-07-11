　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦匯60萬投資股票「只是要買車」　桃園警聯手銀行及時阻詐

▲警方獲報前往銀行阻詐。（圖／八德警分局提供）

▲警方獲報前往銀行阻詐。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園八德66歲谷姓女子聽信詐團謊言，前往銀行欲匯款60萬元投資股票，經行員關懷詢問及查看谷女手機內對話發覺有異通報警方，谷女佯稱是購車款，但檢視手機對話都是投資相關內容，經員警耐心溝通並以案例提醒，谷女這才相信遇到詐騙，放棄匯款保住退休養老金。

▲經警方及行員耐心解說後，谷女才決定取消匯款。（圖／八德警分局提供）

▲經警方及行員耐心解說後，谷女才決定取消匯款。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所巡佐高慶賢、員警許文浦昨日接銀行通報，疑似有民眾遭詐於是到場詢問，谷女稱是向友人購買汽車，要轉帳匯款給對方，但是行員查看匯入帳戶不是車行，警方查看手機對話紀錄也發現，谷女並不是要買車，對話都是投資股票相關內容，對方還稱要注意保密。

經員警耐心溝通下，谷女才說出是在網路上看到投資股票廣告，點選後加入一名李姓女子的LINE，對方使用話術要求匯款投資，谷女因為擔心會遭家人責罵，遲遲不願意透露受騙資訊，所幸在警方及行員耐心解說後才決定取消匯款。詐騙集團利用投資高獲利、高報酬等話術，鼓勵民眾加入投資群組或下載App，再誘騙匯出款項，提醒投資人務必保持警覺，提升識詐能力，勿掉入詐騙集團的陷阱，並可撥打165或110查證。

ET快訊
羈押鄭文燦今3度對決！　法官曝光
全套3000元！11女接客　男見警急喊：我有穿衣服
11人中毒！　南港鵝肉店「廚房噁況」曝
二伯罕見動怒！　大動作切割「看一次檢舉一次」
韓千萬YTR遭拍性愛片　驚悚暴打音檔曝：饒了我
倒數6天退休！警長赴林士傑靈堂...喊：希望退休前破案
韓國旅遊「3種店」絕對不要去　達人曝內幕：把你當肥羊！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

塔位換「風水寶地」被拒　找天道盟砸墓碑破壞棺木...拉出遺骨

絕命畫面曝！男晨起運動遇死劫家屬悲痛　騎士判5月可易科15萬

婦匯60萬投資股票「只是要買車」　桃園警聯手銀行及時阻詐

損失大了！彰化小黃1公里喊價120元　運將被檢舉慘噴9千罰鍰

害多家五星飯店中槍！高雄柏昇冷凍狂賣過期豬肉 　衛生局開罰

羈押鄭文燦今3度對決！審檢辯三方名單曝　由人權法官做出裁定

騙1千萬還不放手　機警詐團突取消交易！車手急撕收據仍被逮

增設中壢調查站涵蓋南桃園破百萬人口　 新樓獲桃市府無償撥地

桃園養生館藏10名外籍女暗營色情　男客見警急喊：我有穿衣服

74歲台中婦為愛被騙33萬　71歲大齡女被逮...迷戀軍醫淪車手

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

塔位換「風水寶地」被拒　找天道盟砸墓碑破壞棺木...拉出遺骨

絕命畫面曝！男晨起運動遇死劫家屬悲痛　騎士判5月可易科15萬

婦匯60萬投資股票「只是要買車」　桃園警聯手銀行及時阻詐

損失大了！彰化小黃1公里喊價120元　運將被檢舉慘噴9千罰鍰

害多家五星飯店中槍！高雄柏昇冷凍狂賣過期豬肉 　衛生局開罰

羈押鄭文燦今3度對決！審檢辯三方名單曝　由人權法官做出裁定

騙1千萬還不放手　機警詐團突取消交易！車手急撕收據仍被逮

增設中壢調查站涵蓋南桃園破百萬人口　 新樓獲桃市府無償撥地

桃園養生館藏10名外籍女暗營色情　男客見警急喊：我有穿衣服

74歲台中婦為愛被騙33萬　71歲大齡女被逮...迷戀軍醫淪車手

有助防新冠！中醫「三伏貼」最佳時機　5類人別亂貼

被節目惹怒！郭泓志擔憂發生意外「親找工作人員理論」火大內幕曝光

藍白提案漲公糧收購價　農業部反對：推新獎勵「乾穀3年提高3元」

楊謹華「靜脈血管爆掉」傷照曝！淚眼：還有點腫 低調現蹤球場全被拍

炸雞桶、蛋撻盒下殺62折起！肯德基「3大超殺優惠」限定6天搶

美國男籃熱身賽首戰險輸球　戴維斯扮板凳暴徒領軍大逆轉

訪問／SJ參戰爭奪「2024訪台韓星」冠軍！　東海：去台灣拍電視劇

「仲夏寶島號」7／13啟程　台鐵公布24處蹲點拍攝熱點

經典賽感受台灣球迷氣氛　張育成談返台關鍵：大聯盟沒有遺憾

大成攜手三軍總醫院打造全新餐飲商場　明年Q2開幕

社會熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

萬元單車被偷了！輪胎有綁AirTag秒追竊嫌

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

威震集團董座中槍　前女友是「殯葬業蔡依林」

超美變性人來台下海　這價碼讓老司機噴鼻血

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

獨／威震董座被槍擊　躺病床3警戒護畫面曝光

花壇「送肉粽」突發預告！居民一看傻眼

更多熱門

相關新聞

選了紅色車！媽私下「改成灰色」他傻眼

選了紅色車！媽私下「改成灰色」他傻眼

「錢是她出的又怎樣，不是生日禮物嗎？」近日有網友發文透露，媽媽要買車給他當生日禮物，但他明明選的是紅色，媽媽卻擅自幫他改成灰色，讓他感到不太開心。貼文曝光後，掀起討論，多數網友反而直呼「你是來炫耀生日禮物的」、「羨慕有這樣的煩惱」。

一起存錢買房！男友嫌房貴「偷拿百萬帳戶」買車

一起存錢買房！男友嫌房貴「偷拿百萬帳戶」買車

男友買新車「出門一定吵架」　她嘆變了一個人

男友買新車「出門一定吵架」　她嘆變了一個人

婚後租屋！老公分到500萬「卻買車」妻傻眼

婚後租屋！老公分到500萬「卻買車」妻傻眼

200萬現金買BMW「不貸款很正常」！網喊傻傻的

200萬現金買BMW「不貸款很正常」！網喊傻傻的

關鍵字：

投資股票買車聯手阻詐

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面