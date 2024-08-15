新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主批業者卸責　揚言抬棺抗議

▲新北春秋墓園崩塌，50墓主今天在民代帶領下悲憤抗議 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市中和區的私立龍陵紀念墓園（前稱春秋墓園）今年6月發生土石坍方，現場約有30座墓基遭到掩埋！墓主們表示，有些遺骸從墓地中翻滾出來，讓晚輩們痛心不已，痛批業者推卸責任。今（15）日50多位墓主前往新北市政府前舉白布條抗議，他們要求市長侯友宜完成當地的水土保持設施。新北市府官員雖收了陳情書，但未給出明確承諾，墓主痛批，如果再有墓地受損，他們將會抬棺抗議。

這座有50年歷史、擁有約2000個墓位的墓園，因產權爭議由新業者道環展業有限公司接管。然而，該公司曾因強收使用費與墓主們爆發糾紛，導致關係緊張。今年6月28日豪雨及地震後，墓園發生大規模土石坍塌，地號235C區尤為嚴重，不僅道路出現裂縫，30多座墓基位也遭到破壞。部分墳墓的棺木與骨罈被甩出並四散，而部分先人的遺骸至今仍未尋獲。

墓主們認為，道環展業公司在違法接管後未能妥善維護墓園，導致水土保持設施失效，最終引發山坡地崩塌事件。抗議的墓主們強烈質疑，管理墓園的業者財力有限，導致全墓園的墳墓處於潛在危險之中。市府對於墓園的管理不當應該負起相應的責任。此外，對於坍方事件後，墓園僅進行簡易施工、敷衍了事，墓主們感到不滿，認為這是市府低標準認可的結果。

抗議現場，墓主們表示市政府必須負起監督責任，並要求公權力介入搶救與善後工程。市府民政局派出代表接受陳情書，但墓主們依舊群情激憤，揚言如果再有墓地受損，將會抬棺抗議。

▲新北春秋墓園崩塌 。（圖／民代提供）

殯葬處指出，6月28日坍塌後市府一共有16次勘查，目前該區已無明顯擴大災害情形，有關災害區域是否穩固，市府亦將協助委託專業技術單位評估。殯葬處自事發後即主動請戶政單位協查並擴大清查範圍，透過公文函通知墓主，並陸續協助墓主辦理起掘、安置於納骨塔。另查無墓主聯絡資料部分，殯葬處也請各縣市政府及各區公所代為緊急公告，相關訊息亦公告於民政局網站。

殯葬處表示，春秋墓園過去長期無合法業者管理，對於現行設施經營業者之許可申請，民政局係依據內政部函釋辦理，即以該殯葬設施(墓園)每一位所有權人及其產權為計算，但該意旨與台北高等行政法院間存有不同見解之歧異，目前案件已進入最高行政法院審理程序，後續將依判決辦理。

殯葬處將持續協助墓主辦理後續起掘及安置事宜，並要求地主、道環、未合法申請的前販售業者春秋公司及墓主儘速商議後續之解決方案，殯葬處將居中給予行政協助。