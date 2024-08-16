假帳風暴黨內掀「砍珊」聲浪　柯文哲：先穩住陣腳、究責後續再處理

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入競選經費的假帳風暴，目前仍在釐清先關單據，但黨內已掀起一波波究責聲浪。前立委蔡壁如就跳出來直指時任競選總幹事的黃珊珊應辭立委負責，對此，柯文哲16日說，「在這混亂的時刻，大家先穩住陣腳，先把問題解決，至於什麼究責那個，後面再來處理」。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲說，大家對民眾黨都有一種喜愛，才會來參加這黨，有很高的期望，「不過我想是這樣，我認為每個人都盡力，其實你看，這些同仁多辛苦，原來的工作要做，現在還要影印18萬份的收據還有支出，整個辦公室都亂掉了」，所以今天還要去把這整個團隊組織起來，誰做什麼誰做什麼，一直在弄。

「所以結論是這樣，在這時候就先不要討論究責的話，總是先把問題解決。」柯文哲酸，現在中華民國的效率突然變高了，一下監察院也要來，東西都被調查局拿去，監察院來又要求要交什麼東西，但東西還在調查局，要去調查局想辦法把這資料整理，「在這混亂的時刻，大家先穩住陣腳，先把問題解決，至於什麼咎責那個，後面再來處理」。

另外，今天11點民眾黨將召開中評會，討論黃珊珊、李文宗、端木正等人是否會有近一步的懲處。面對黨內有停權黃珊珊的聲音，柯文哲說，團隊裡面一定會有各種聲音，就像茶餘飯後在討論，「但是我們中評會還是一個獨立機構，不好說去干涉太多，所以到時候就尊重中評會的判決，還是要有一個制度。過程中一定會有各種聲音，這沒辦法」。

至於蔡壁如稱若是她的話會「棄車保帥」？柯文哲說，不要這樣講，什麼棄車保帥，每個人都要好好保存。再講一遍，在這時候，不要再彼此爭執、怪來怪去，先把問題先解決掉，今天單單監察院資料還在整理，就很麻煩。

至於這次的「事主」端木正對外表示不想成為民眾黨版的余文，不願當民眾黨的替罪羔羊。對此，柯文哲說，他也不想多說什麼，其實一開始他也不喜歡提告，能夠大家一起出來共同認錯道歉就算了，「但是顯然每個人都會想把他的過錯降到最低」。

柯文哲說，其實他覺得雙方都有錯，固然那邊登載不實，但是競總這邊怎麼會連一個double check都沒有？才讓這件事情發生。他表示，既然事情發生了，就走一個法律程序結束掉，還是要面對新的生活。