陳佩琪「人頭公司」說法又轉彎　綠委點一疑點：坦承面對比較實在

▲民眾黨主席柯文哲與配偶陳佩琪。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日深陷「人頭公司」風暴中，今（16日）又改變說法。對此，綠委林楚茵表示，陳佩琪這篇聲明越描越黑，「幫自己退休找出路，先叫兒子去開公司」，這不就是用兒子名義開人頭公司？難道不是知道自己開公司違法，才找兒子借名？秀親自去銀行開戶的畫面，實在是大可不必，「柯氏夫妻還是坦承面對、不要再拗，比較實在！」

陳佩琪日前自爆是為了退休後，開小草咖啡棧所以「先用別人名字」成立公司，後來，又補充說明，那個「別人」是兒子，接著，柯文哲在15日受訪時否認人頭公司的說法，僅強調是「父母疼愛小孩，幫小孩設公司」。

對於近日民眾黨財務風波，林楚茵表示，她是媒體出身的，記性特別好，大家還記得去年選舉前，藍白合把政府機關當作兒戲，像是分戰利品一樣亂喊話分政權時，柯文哲說什麼嗎？柯文哲那時還沾沾自喜上節目專訪說：「金管會、財政部、主計總處、人事我都要⋯⋯」

林楚茵感嘆，時間真的是煉金石，柯文哲選舉帳目造假數字兜不攏，出錯就切割端木正自保，如果把國家交給這樣的人，真是太可怕了。

對於陳佩琪人頭公司大翻供，林楚茵直言，說謊不打草稿的柯太太陳佩琪一早也大地震，今天突然改口自己「有犯意沒犯刑」的說法是反諷。

林楚茵質疑，陳佩琪這篇聲明越描越黑，「幫自己退休找出路，先叫兒子去開公司」，這不就是用兒子名義開人頭公司？難道不是知道自己開公司違法，才找兒子借名？甚至想用「開戶影像」來證明也是很荒謬，君不見很多詐騙集團開設人頭戶，都是叫本人臨櫃辦理耶。

林楚茵建議，秀親自去銀行開戶的畫面，實在是大可不必，「柯氏夫妻還是坦承面對、不要再拗，比較實在！」