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豪擲250萬買網軍！造謠吳秉叡性侵女助理　新北議長之子下場曝光

▲▼涉嫌意圖使人不當選　檢方約談新北市議員蔣根煌兒子蔣欣璋。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉嫌買網軍抹黑對手遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨新北市議會議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉嫌在競選立委期間，找網軍進行負面聲量操作，由支持者林峻漢贊助250萬，找文創公司負責人洪湛閎等人，在網路匿名造謠，抹黑競選對手吳秉叡性侵女助理。專案小組查出，網軍頭蕭智鈞持有的網路帳號竟高達600組，台北地檢署調查後，16日依《選罷法》意圖使人不當選等罪起訴蔣等4人。

2024的立委選戰中，新北市第四選區(新莊)由民進黨籍吳秉叡以過半得票率，完成立委三連霸，不過在2023年選戰期間，吳秉叡與國民黨蔣欣璋對陣期間，網路論壇Dcard感情版，出現1篇匿名po文「立委老闆，是時候該面對我了吧？」嚴重衝擊選情。

這篇2023年12月20日下午，以中原大學粉頭帳號po文的內容，影射當過律師的立委性侵，「你知道我剛畢業，問我要不要去你的辦公室上班，你可以教我文書處理、政治上的難題」，「你說，可以把你當父親來撒嬌」，「你在床沿看著我，我只能蜷縮在床上」，「你說遲早會習慣，不要這麼害怕，放鬆就不會痛」。

▲▼蔣欣璋競選立委期間的團隊助理鄧裕融交保30萬元。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔣欣璋競選總總幹事鄧裕融2度和文創公司討論網軍操作進度。（資料照／記者劉昌松攝）

吳秉叡不滿遭抹黑而提告，檢警循線找到PO文的蕭智鈞，並查出蕭男涉嫌與文創公司負責人洪湛閎合作，專門用蒐購來的帳號，幫企業、政治人物在網路上帶風向。

檢警調聯合追查發現，洪湛閎、蕭智鈞在2023年8間，透過友人林峻漢介紹而認識了蔣欣璋，並2度到蔣欣璋競選辦公室，與總幹事鄧裕融商討網路選戰，規劃網路衝組分1波到6波「製造負面聲量」、「負面聲量操作」，並約定報酬250萬元，雙方共同友人林峻漢跳出來表示願意支付這筆費用。

實際執行網軍計畫的蕭裕融為了避免被查緝，在發動攻擊前，先搭機出境，到泰國後上網用CHATGPT查詢「如何撰寫一篇讓人相信有性醜聞的文章」，得出可以扮演女助理角色去描述的結論後，開始撰文抹黑。

▲▼蔣欣璋民間友人洪湛閎。（圖／記者劉昌松攝）

▲文創公司負責人洪湛閎涉嫌意圖營利散布候選人不實言論罪。（資料照／記者劉昌松攝）

專案小組事後將回國的蕭裕融拘捕到案，發現蕭男先前四處蒐購各大網路平台外洩的帳號與密碼，總計超過600組，其中有許多人事後才發現帳密被盜用，檢察官羅韋淵調查後起訴蔣欣璋、鄧裕融、洪湛閎、蕭裕融4人，分別涉犯違反《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》加重誹謗、《個資法》不法蒐集利用個資等罪。

另外，蔣欣璋接受林峻漢捐助250萬元，卻未依《政治獻金法》存入政治獻金專戶並申報，將函送監察院處罰。

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