喊話柯文哲「2026需要更多合作」　朱立倫送暖：平安渡過風波

▲朱立倫向柯文哲送暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨深陷作帳疑雲，讓藍營內傳出擔心唇亡齒寒疑慮。傳出國民黨中常委餐敘時，有中常委就要黨中央，約束台北市議員鍾小平與游淑慧勿續對民眾黨主席柯文哲攻擊，否則將瓦解2026、2028藍白合可能。國民黨主席朱立倫今（15日）表示，希望民眾黨能盡快釐清爭議，並平安的渡過，不僅在立法院還有非常多重要的議題要合作，在地方上更有很多的空間，相信2024、2025、2026，都需要更多的合作。

監察院日前公布2024總統候選人申報的政治獻金會計報告書，台灣民眾黨候選人柯文哲的政治獻金申報中有三筆支出遭廠商否認有收取費用，金額達916萬元台幣。此外，申報中另有多筆政治獻金轉入木可公關公司，但其中有四筆金流不明，金額高達1300萬元。國民黨台北市議員鍾小平、台灣基進黨12日前往台北地檢署告發柯文哲涉嫌違反《政治獻金法》、《刑法》背信等罪。

面對柯文哲捲入政治獻金登載不實的風波，藍營內部憂恐影響藍白合作的聲音，讓綠營坐收漁翁之利，朱立倫今日帶領國民黨一級主管普渡後受訪表示，希望柯文哲、民眾黨能夠趕快的釐清這些爭議，能夠平安的渡過，相信未來對於民眾黨也好，或者是國民黨跟民眾黨之間，在立法院還有很多重要的議題要攜手合作，需要大家共同努力、共同推動，且在地方上也有很多一起合作的地方，「所以我們希望柯文哲能夠非常順利平安渡過此次危機」。

至於2026藍白合機率高嗎？朱立倫重申，藍白除了在立法院還有非常多重要的議題能合作，在地方上更有很多空間，「我相信不管是現在2024、2025、2026，都需要更多的合作。」