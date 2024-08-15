政黨政治獻金出爐　綠短絀2587萬、藍最會賺、白結餘最多且0選務支出

▲民進黨去年政治獻金短絀。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（15日）公布112年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨去年政治獻金收入新台幣1.15億元、支出1.41億元，合計短絀2587餘萬元；國民黨收入1.52億元、支出1.46億元，結餘586萬餘元。民眾黨收入8427萬元、支出7103萬元，結餘淨賺1356萬。但相較國民黨、民進黨的政治獻金選務支出上千萬，民眾黨在選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出欄位顯示為0元。

根據監察院公告，民進黨去年收入1億1596萬4546元，其中個人捐贈7440萬元，營利事業捐贈也有3926萬元；支出1億4184萬299元，主要用於2092萬元的人事費及2019萬的業務費用。另有捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出3347萬元、選務費用6343萬元。結餘還虧損2587萬元。

國民黨去年收入1億5256萬8726元，幾乎都是破3萬元以上的捐贈，其中個人捐贈就破億、達1億120萬2463元，營利事業捐贈也有4995萬元；支出1億4670萬2830元，主要用於5579萬元的人事費及4460萬的業務費用。另有捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出1584萬元、選務費用2321萬元，結餘淨賺586萬。

至於民眾黨，收入為8427萬5857元，其中個人捐贈4654萬、營利事業捐贈3087萬元；支出為7103萬元，人事費用3669萬元、業務費用2813萬元，結餘淨賺1356萬；值得注意的是，去年是選舉年，但相較國民黨、民進黨的政治獻金選務支出上千萬，民眾黨在選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出欄位顯示為0元。

▼民眾黨結餘最多。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

