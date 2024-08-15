　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

偽變造車牌案件至7月底暴增29%　南投警方啟動淨牌專案加強查緝

▲南投警方實施「淨牌專案」，加強查緝偽變造車牌。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方實施「淨牌專案」，加強查緝偽變造車牌。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期偽變造車牌案件日益增多，南投縣警察局表示，將於8月19日起至9月底實施「淨牌專案」勤務：動員警力規劃攔 檢稽查勤務，加強取締「使用偽造、變造或矇領之牌照」、「牌照借供他車使用或使用他車牌照」及「未領用有效牌照、懸掛他車號 牌或未懸掛號牌於道路停車」等違規行為。

縣警局交通隊統計，今年1月至7月底全縣有關淨牌專案之取締件數，總計715件，相較去年同期的507件增加 208件，增幅達29%；其中日前在草屯鎮道路上曾有民眾發現車輛疑似懸掛壓克力車牌、向警方檢舉，經派遣警網前往查處，發現車主因嚴重超速違規，遭吊扣牌照6個月，故鋌而走險網購壓克力車牌繼續行駛，全案依偽造特種文書罪嫌函送南投地檢署偵辦，並依《道路交通管理處罰條例》第12條第4項告發及移置保管車輛。

▲南投警方實施「淨牌專案」，加強查緝偽變造車牌。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局強調，偽、變造車牌經查獲，除可處以3600至1萬800元罰鍰，並當場禁止行駛、汽車移置保管並扣繳牌照，還將觸犯《刑法》偽造特種文書罪，需移送法辦，並處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，目前已有多起移送偵辦及判決有罪案例。

縣警局呼籲民眾勿存僥倖心態、以身試法，該局將針對此類違規案件嚴加取締，強力遏阻偽變造車牌氾濫情事，以免造成治安及交安漏洞。

ET快訊
小甜甜宣布離開台灣！　感性謝所有人
宜蘭男狂詐400萬　還性侵少女
快訊／美股三大指數開高　道瓊漲超500點
表揚王齊麟！發百萬獎金　土銀董座加碼「免最難考試」直升襄理
很多人想利用時圍繞身邊　黃國昌不捨柯文哲：出事後留著的人只有
林襄超大尺度寫真照曝光！　日本發行銷售一空
李洋日本視訊王齊麟！　突被告白「我的心肝寶貝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

侯友宜歡迎奧運英雄回新北　向選手們努力奮戰致意

偽變造車牌案件至7月底暴增29%　南投警方啟動淨牌專案加強查緝

打造台東為國際級旅遊城市　饒慶鈴獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎

「自然醒慢活祭」產業媒合平台開幕　打響身心靈休閒美學品牌

台南市災防志工團體獲補助強化救災利器　個人山域救災裝備！

提升清潔品質　台東縣環保局舉辦公廁清掃講習

路樹傾倒阻鄉道　警民協力清除

87歲獨居翁堅守家園　村長「綵衣娛親」讓他同意住照顧機構

台東關山慶祝祖父母節　跨代協力完成拼圖遊戲

暑假壓軸！高雄海洋派對來了　全新水花樂園「4大親水遊具」一次看

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

侯友宜歡迎奧運英雄回新北　向選手們努力奮戰致意

偽變造車牌案件至7月底暴增29%　南投警方啟動淨牌專案加強查緝

打造台東為國際級旅遊城市　饒慶鈴獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎

「自然醒慢活祭」產業媒合平台開幕　打響身心靈休閒美學品牌

台南市災防志工團體獲補助強化救災利器　個人山域救災裝備！

提升清潔品質　台東縣環保局舉辦公廁清掃講習

路樹傾倒阻鄉道　警民協力清除

87歲獨居翁堅守家園　村長「綵衣娛親」讓他同意住照顧機構

台東關山慶祝祖父母節　跨代協力完成拼圖遊戲

暑假壓軸！高雄海洋派對來了　全新水花樂園「4大親水遊具」一次看

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

民眾黨秀單據「96萬是誤登」　羅淑蕾：960元單據應不是商家填的

面試裝過頭！他收到錄取通知心虛掙扎　網笑：老闆都不怕你怕啥

巴黎奧運帶動經濟成長！VISA：開幕首周「小商家營收就增加26%」

林逸欣腦內失控　還遭到雷擊出現同手同腳症狀

東森自然美積極布局大陸　王令麟敬業精神激發代理商生信心

印度女醫生遭性侵殺害！民眾深夜持火把上街示威

侯友宜歡迎奧運英雄回新北　向選手們努力奮戰致意

快訊／領失業金人數低於預期！美股三大指數開高　道瓊漲超500點

長榮桂冠遭旅遊平台下架　王浩宇下「台派封殺令」力挺

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

地方熱門新聞

小花蔓澤蘭繁殖力強　桃園展開除蔓換現金

慰安婦銅像將流離失所蔡宗豪呼籲市府積極處理

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒

自己財產自己護台南順越工業企業義消成軍

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

台南推9月敬軍月專屬優惠感謝國軍官兵

南消防災宣導籲重視居家安全

屏科大教室門鎖故障學生受困 消防局破鎖救人

暑假壓軸！高雄全新水花樂園亮相

公布六甲大火捐款帳戶善款交信託保障長女生活與教育

南投縣科技執法奏效　今年車禍數降12%

崑山科大7度獲教育部高教深耕補助奪全國私科第二

台南市災防志工團體獲補助強化救災利器

南投偽變造車牌案件至7月底暴增29%　警方加強查緝

更多熱門

相關新聞

清水警查獲假車牌還抓到毒品

清水警查獲假車牌還抓到毒品

台中市警局自1日起執行為期1個月的「淨牌專案」，加強假車牌取締，清水警分局近日就查獲2起駕駛從網路購買廠牌、車款、顏色相符的偽造車牌，其中1起還在車內起獲毒品。警方指出，懸掛偽造車牌除觸犯道路交通管制處罰條例，還涉犯刑法偽造特種文書罪，請勿使用假車牌。

澎湖外海查獲「1公噸K毒」！2男遭羈押禁見

澎湖外海查獲「1公噸K毒」！2男遭羈押禁見

大選維安　海巡威力掃蕩展鐵腕

大選維安　海巡威力掃蕩展鐵腕

出國買買買！高雄財政局提醒：免稅菸酒別踩雷

出國買買買！高雄財政局提醒：免稅菸酒別踩雷

高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

關鍵字：

淨牌專案偽變造車牌查緝

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

快訊／曾之喬懷孕了！

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　

瑞芳1死2傷車禍　情侶遭撞嚇倒衝下車

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

快訊／17:06東部地震　全台超有感

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面