偽變造車牌案件至7月底暴增29%　南投警方啟動淨牌專案加強查緝

▲南投警方實施「淨牌專案」，加強查緝偽變造車牌。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期偽變造車牌案件日益增多，南投縣警察局表示，將於8月19日起至9月底實施「淨牌專案」勤務：動員警力規劃攔 檢稽查勤務，加強取締「使用偽造、變造或矇領之牌照」、「牌照借供他車使用或使用他車牌照」及「未領用有效牌照、懸掛他車號 牌或未懸掛號牌於道路停車」等違規行為。

縣警局交通隊統計，今年1月至7月底全縣有關淨牌專案之取締件數，總計715件，相較去年同期的507件增加 208件，增幅達29%；其中日前在草屯鎮道路上曾有民眾發現車輛疑似懸掛壓克力車牌、向警方檢舉，經派遣警網前往查處，發現車主因嚴重超速違規，遭吊扣牌照6個月，故鋌而走險網購壓克力車牌繼續行駛，全案依偽造特種文書罪嫌函送南投地檢署偵辦，並依《道路交通管理處罰條例》第12條第4項告發及移置保管車輛。

縣警局強調，偽、變造車牌經查獲，除可處以3600至1萬800元罰鍰，並當場禁止行駛、汽車移置保管並扣繳牌照，還將觸犯《刑法》偽造特種文書罪，需移送法辦，並處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，目前已有多起移送偵辦及判決有罪案例。

縣警局呼籲民眾勿存僥倖心態、以身試法，該局將針對此類違規案件嚴加取締，強力遏阻偽變造車牌氾濫情事，以免造成治安及交安漏洞。