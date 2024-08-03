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社會 社會焦點 保障人權

買二手車不繳貸款「買假車牌上路」還被查到毒品　台中男超慘

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市警局1日起執行為期1個月的「淨牌專案」，加強假車牌取締。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局自1日起執行為期1個月的「淨牌專案」，加強假車牌取締，清水警分局近日就查獲2起駕駛從網路購買廠牌、車款、顏色相符的偽造車牌，其中1起還在車內起獲毒品。警方指出，懸掛偽造車牌除觸犯道路交通管制處罰條例，還涉犯刑法偽造特種文書罪，請勿使用假車牌。

台中市清水警分局表示，1名40歲陳姓男子購買二手車卻未繳貸款，為規避銀行拖吊，竟從網路購買從外觀、廠牌都與原車牌相似的假車牌掛上，但遭到巡邏警員發現，並在車內起獲K他命毒品，陳男辯稱以為掛假車牌只是單純違規，全案警方調查後依法移送台中地檢署偵辦。

上月22日下午，也有1名22歲李姓男子因違規超速被吊扣車牌，同樣在網路上購買相似的假車牌懸掛行駛，他行經沙鹿區沙田路與天仁街口時，被巡邏員警發現，偵訊後移送法辦。

清水警分局表示，由於近期偽變造汽車號牌案件日益增多，影響民眾權益甚鉅，中市警局規劃從8月1日起為期1個月實施「淨牌專案」勤務，清水警方將加強規劃攔檢稽查勤務加強取締及查緝，積極維護民眾權益及治、交安環境。

淨牌專案之主要取締對象，以懸掛假車牌(偽造、變造或蒙領之牌照)、未懸掛號牌、號牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為；清水警分局今年1-7月取締「淨牌」舉發違規共計126件；另查獲懸掛偽造車牌依偽造特種文書罪嫌移送案件，共計7件7人。

清水警分局指出，懸掛偽造車牌使用，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，使用偽(變)造或矇領之牌照，處3600元以上至1萬8000元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照。行為人另涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，依法移(函)送台中地檢署偵辦。
 

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