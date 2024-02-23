澎湖外海查獲「1公噸K毒」！45袋毒藏快艇運台　2男遭羈押禁見

▲澎湖外海查獲1公噸毒品。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）

記者劉昌松、閔文昱／澎湖報導

澎湖今（23）日破獲一起海上運輸毒品案，澎湖檢方日前組成專案小組，發現陳男和吳男涉嫌駕駛快艇至澎湖外海接運毒品，隨即派遣海巡艦艇出海查緝，並在22日0時許發現該快艇，搜出45袋、重量近1千公斤的K他命。檢方訊問2嫌後，認為犯罪嫌疑重大，且有串證逃亡之虞，今聲請羈押禁見獲准。

澎湖地檢署指出，該案由吳巡龍檢察官指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊、艦隊分署第八海巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、法務部調查局中部地區機動工作站、澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、彰化縣政府警察局鹿港分局、南投縣警察局竹山分局等單位組成專案小組。

經長期縝密蒐證，專案小組掌握陳男、吳男涉嫌駕駛快艇至澎湖外海接運毒品的事證後，派遣海巡艦艇出海查緝，於2月22日0時許發現嫌疑快艇，並在快艇上並扣得第三級毒品K他命45袋（毛重共計946.67公斤）。

檢方表事，案經檢察官訊問陳男、吳男後，認2人涉有運輸第三級毒品罪之犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告2人有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，經漏夜向澎湖地院聲請羈押禁見，澎湖地院於今日凌晨裁定准許。