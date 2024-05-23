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竹市青年模擬亞太經合會報名開跑　百位名額歡迎青年自薦

▲2024 Model APEC宣傳EDM。（圖／新竹市政提供）

▲2024 Model APEC宣傳EDM。（圖／新竹市政提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

引領青年學子探索世界，促成下一代與國際接軌！新竹市政府首次與亞太青年協會合作，將於8月15至16日辦理兩天一夜「2024新竹市青年模擬亞太經合會(Model APEC)」，活動期間食宿皆全額補助，共錄取100名學員，結業時將發給證書以及公民自治服務學習時數20小時證明。市長高虹安提醒，活動即日起至7月8日受理報名，歡迎高中生、大專院校生及符合資格的青年朋友把握機會，拓展國際視野，提升未來競爭力。

高市長表示，市府團隊積極落實「青年活力」施政藍圖，為鼓勵竹市青年國際參與，此次活動將依參與人數及學員年齡，分為高中組及成年組（各50人）擇優錄取，將實際模擬體驗APEC經濟體組成代表團，模擬參與APEC「領袖峰會」，以「審議式民主」及「世界咖啡館」等形式進行議題討論，表現優異的學員將推薦參加2024竹市青年國際交流計畫遴選，爭取赴新加坡進行實質交流的機會，亦可參加外交部舉辦的2024未來之聲Voices of the Future計畫青年代表遴選（*VOF舉辦詳情視主辦經濟體秘魯公告），將有機會在今年底APEC大會期間赴秘魯出席正式APEC會議，歡迎青年朋友踴躍報名。

勞工處長林昱志表示，此次模擬峰會學員們將分為高中組及成年組會議，就特定議題充分討論及思辨，盼藉由外交實務工作者引導，讓參與青年能就當前台灣或世界所面對的外交問題，提出兼具創新及務實觀點，除了擴大青年公共參與，更從市政提升到國際層面視野。為鼓勵全程參與的青年，勞工處將於結業式時頒發結業證書及公民自治服務學習時數20小時證明，並表揚表現優異的學員。

亞太青年協會表示，此次活動將邀請外交經貿相關領域專家學者、企業代表、政府官員，就政治、經濟、科技等主題進行深度對談，通過專題演講、模擬會議及咖啡館換桌討論等一系列活動訓練，啟發學員對於國際時事議題進行關注、思辨及提問，達成良性交流與學習目的，增長全球視野及促進英語能力提升，培育國際素養。

勞工處表示，歡迎16至26歲青年踴躍報名拓展青年國際視野，未來在職涯發展上更能學以致用，厚植國際行動力。報名方式及相關活動訊息可透過「亞太青年協會」、「Model APEC Taiwan」、「新竹市政府青年發展讚」臉書、IG粉絲專頁及市府官網「青年事務專區」(https://gov.tw/7pg)查詢。

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