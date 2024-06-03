竹市勞工子女暑假成長營及勞工學苑　6／11起開放報名

▲勞工子女暑假成長營EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

寓教於樂，知識就是力量！為感謝勞工朋友在職場上的奉獻與付出，新竹市政府將於今年7月在救國團演藝終身學習中心和西門終身學習中心，辦理「勞工子女暑假成長營」及「勞工學苑」，自6月11日10時起開放網路報名，新竹市長高虹安歡迎勞工朋友幫自己及子女報名喜歡的課程，一起培養多元興趣及學習新知，探索職涯方向，提升未來競爭力。

高虹安表示，為減輕勞工家庭暑期學習才藝的負擔，市府將於7月9日至8月28日在救國團演藝終身學習中心辦理「勞工子女暑假成長營」，包含「DASH機器人」、「AI生活與未來趨勢研討」、「多媒體短影音拍攝技巧與快速剪輯研討」等課程內容，提高學員解決問題能力，並激發對科技的興趣。此外，還有烹飪技藝、甜點製作、色鉛筆繪畫、黏土達人等手作才藝課程，教導孩子們「從做中學」，從小培養探索自我及實踐運用的興趣與能力，度過安全又充實的暑假。

「機會，是留給準備好的人！」高虹安表示，隨著職場環境不斷變化與競爭加劇，提升自身能力越來越重要，市府將於7月11日至10月2日辦理「勞工學苑」，課程內容包含時下最夯的AI系列，幫助勞工朋友在面對複雜問題時，快速找到高效且具有創意的解決方案，期望透過充實的課程內容，實質幫助在職勞工朋友提升專業技能，同時培養第二專長，強化職場競爭力。

勞工處長林昱志指出，「勞工學苑」內容多元豐富，包含調劑身心的烘培課程、手工皂及香氛課程、凝膠美甲、旅遊日語、充實技藝的WORD及EXCEL學習、照片拍攝及後製處理、電腦手機跨平台繪圖入門、直播等專業課程，歡迎勞工及青年朋友們踴躍參加，把握進修機會。

勞工處表示，「勞工子女暑假成長營」及「勞工學苑」自6月11日上午10時起開放網路報名（報名連結：https://bit.ly/4bq1LPr），名額有限，額滿為止。勞工子女暑假成長營報名對象為設籍竹市的勞工子女，且為國小升四至六年級或國中升七至九年級學童，共計15項課程。勞工學苑課程參加對象為設籍或工作地於竹市的勞工或工會會員，共計10項課程，上課時間為平日晚間及假日。上述課程每人限報名1項，相關問題請洽委辦單位救國團演藝終身學習中心（新竹市北區演藝路23號2樓）專線03-5153383。