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涉妨害性自主罪逃到金門！桃園女通緝犯遇臨檢　慌張溜進超商慘了

▲▼ 金門縣金湖分局查獲1名妨害性自主通緝犯與酒駕男子。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金湖分局查獲1名妨害性自主的49歲女通緝犯。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣金湖分局昨(14日)晚間執行路檢稽查，發現1名女子神色慌張，見員警向其走近便急忙逃進超商，經盤查才發現是名涉犯妨害性自主的49歲王姓通緝犯，後續依法解送歸案。另查獲1名酒駕上路男子，同樣依違反公共危險罪移送。

金湖分局昨晚於金湖鎮市港路、太湖路段實施路檢稽查，發現王女在路上看到員警神色慌張，急忙想躲進超商，眼尖員警察覺有異便上前盤查身分，才發現是從桃園逃到金門的妨害性自主通緝犯，後續解送歸案。

另外，警方還查獲1名酒駕上路的騎士，一測酒測值達0.2毫克，男子雖當場承認喝酒，求警方放過一馬，最終仍遭開單移送。

▲▼ 金門縣金湖分局查獲1名妨害性自主通緝犯與酒駕男子。（圖／記者林名揚翻攝）

▲男騎士酒後騎車上路被逮，還當場求警察放過一馬。

警方呼籲，鑑於酒駕案件層出不窮，造成多起死傷事故與波及無辜，使社會、家庭產生無法彌補的後果。本分局將持續協同相關單位針對轄內重要處所週邊及路段實施聯合稽查，防制酒駕、改裝車輛，減少交通事故發生，也減低噪音擾人情形。呼籲駕駛人勿貪杯開車，避免多個家庭破碎，最好尋找代駕，酒駕不上路、上路不酒駕，安全有保障。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 金門縣金湖分局查獲1名妨害性自主通緝犯與酒駕男子。（圖／記者林名揚翻攝）

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