大貨車酒駕飆國道衝防撞車！司機慘卡駕駛座　女乘客爬出求救

▲國1彰化段大貨車酒駕撞上防撞車，駕駛一度受困車內，2人受傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

國道1號南下191.8K、彰化路段，今（15日）凌晨1時50分許發生一起酒駕車禍，一輛大貨車行經事發段猛撞上停放在路肩的防撞車，車頭爛毀變形，39歲洪姓駕駛慘卡在駕駛座上，35歲丁姓女乘客則自行脫困，警消到場後以破壞器材救出駕駛，並將2人送醫救治。據了解，洪男經檢測有飲酒，警方依法製單舉發並以公共危險罪偵辦。

警方初步調查，39歲駕駛洪男駕駛大貨車行經外側車道，碰撞停放在路肩的防撞車（空車），由於撞擊力道猛烈，大貨車頭嚴重變形爛毀，駕駛洪男受困車內，副駕駛35歲丁女爬出脫困，警消到場後使用破壞器材救出洪男，洪男臉部、腳部多處撕裂傷，丁女左側肩、臉及腰部挫傷，意識清楚，皆送往彰化秀傳醫院救治。

警方表示，經檢測駕駛洪男有飲酒，製單舉發並以公共危險罪偵辦，詳細肇事經過及肇因研判仍持續調查釐清中。

警方呼籲用路人酒後不開車，酒駕違規處汽車駕駛人新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年。另涉及刑法公共危險罪可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。