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社會 社會焦點 保障人權

北市東區賓士逆向撞2車逃逸　27歲男酒測值0.1...辯喝啤酒壓驚

記者張君豪／台北報導

台北市忠孝東路4段120號前14日上午7時許發生一起肇逃案，當時轄區大安警分局敦南所警員發現一輛白色賓士車駕駛未繫安全帶，駕駛見警員攔查立刻加速闖紅燈逃逸，賓士駕駛居然逆向倒車、連續擦撞兩輛自小客車後逃逸，追撞過程造成後方計程車林姓駕駛（50歲）身體不適送醫。警方認定賓士駕駛涉嫌肇事逃逸及公共危險罪嫌展開追查，經調閱監視器鎖定蘇姓男子（27歲、經查有毒品、傷害前科）涉案，中午通知蘇男到案說明。

▲14日清晨蘇男駕駛白色賓士車逆向追撞後方車輛後肇事逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蘇男駕駛白色賓士車逆向追撞後方車輛後逃逸。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲14日清晨蘇男駕駛白色賓士車逆向追撞後方車輛後肇事逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

蘇男到案經酒測值為0.1mg/L，他辯稱是車禍發生後太緊張，返家後購買啤酒飲用壓驚，否認當時酒駕才肇事逃逸，表示當時是去忠孝東路接女朋友下班才會行經此處；至於為什麼看到警察攔查要跑，蘇男稱因無照開車，擔心被開罰才逃逸。

但蘇男謊言遭警方戳破，警方調查蘇男曾有駕照，2018年因邊拉K邊開車，吸毒駕車遭警方移送法辦後，駕照因此被吊扣，警方懷疑他酒後駕車，訊後依觸犯肇事逃逸、公共危險、毀損罪嫌函送法辦。

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