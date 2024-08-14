買鹹酥雞被抓包酒駕　騎士掰「流汗已流光」仍被判關8個月

記者黃翊婷／綜合報導

臨時工阿興（化名）今年4月間在某炸物店旁邊與民眾發生糾紛，沒想到警察到場處理時，意外抓包他酒駕。雖然阿興矢口否認酒駕，但沿途監視器僅拍到他本人騎乘機車的畫面，並沒有出現其他人的身影，最終屏東地院法官沒有採信他的說詞，並依不能安全駕駛動力交通工具罪判處有期徒刑8個月。

▲阿興否認酒駕，卻又無法交代清楚騎車載他的朋友身分。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興今年4月間在住處飲用酒類，大約3個小時之後騎車前往當地一間炸物店，他因為在店外抽菸與民眾發生糾紛，警察獲報到場處理，經酒測測得他的吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克。

阿興辯稱，機車是由朋友阿寶騎的，他們一起去買鹹酥雞，「但我不知道他後來跑掉，他沒有駕照不敢來。下班騎車時（體內酒精）已經退了，流汗已經流光。」

不過，屏東地院法官調閱沿途監視器影像畫面、警察職務報告等證據，確認僅拍到阿興自己騎乘機車的畫面，並沒有拍到朋友阿寶的身影；此外，對於阿寶的姓名、電話及地址等資訊，阿興也全然不知。

最終，法官認為阿興的說詞屬於幽靈抗辯，不足採信，考量到他過去有公共危險前科，日前依不能安全駕駛動力交通工具罪判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

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