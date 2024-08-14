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社會 社會焦點 保障人權

親戚當人頭帳戶！前議員陳滄江詐領98萬助理費　與兒遭起訴

▲▼金門無黨籍立委候選人陳滄江。（圖／記者劉昌松攝）

▲前金門縣議員陳滄江與兒子詐領助理費遭起訴。（圖／資料照）

記者林名揚、黃資真／金門報導

曾連任2屆的前金門縣議員陳滄江，爆出在任職議員8年期間，與兒子、金姓姻親利用人頭詐領助理費98萬8091元，今(14日)全案偵結，檢方將3人依貪汙罪起訴。

陳滄江在2011年掛民進黨戰袍參選金門縣第5屆議員，結果因對手賄選，獲遞補機會，並成功連任1次，2018年宣布退出民進黨，後又在2020年以無黨籍身分參選立委選舉，最終敗給陳玉珍。

金門地檢署指出，陳滄江在2011年3月1日至2018年12月24日擔任金門縣議會第5、6屆議員，卻與兒子、金姓姻親密謀，推由金嫌於2012年6月至7月、2013年7月至2015年12月底期間擔任「人頭助理」，金嫌將收受公費助理補助費用帳戶交給陳兒持用，陳兒再將每月進帳的助理補助費用轉存其他帳戶，共詐得98萬8091元。

▲▼ 金門地檢署。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門地檢署主任檢察官施家榮。（圖／記者林名揚翻攝）

檢調接獲情資，發覺金嫌於2010年8月至2013年7月期間實際上在台中某間旅宿業工作，且2013年8月至2014年8月間金嫌都待在日本，客觀上根本無法擔任議員助理工作。

因此檢方在今年3月27日執行搜索、扣押及訊問後，認為陳滄江等3人均犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪，陳滄江與兒子另犯洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪，依法對被告3人提起公訴。

金門地檢署強調，公務員之廉潔為民主法治之重要基石，且影響人民對於政府之信賴，本署將結合法務部調查局、金門縣警察局、廉政署、金門縣政府政風處等友軍單位，持續加強偵辦貪污案件，以嚇阻不法、維護民主法治！

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