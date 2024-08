早預言烏軍反攻俄羅斯！　瓦格納已故首腦生前影片瘋傳

▲瓦格納集團已故首腦普里格津。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭反攻俄羅斯推進至俄羅斯境內至少30公里,占領庫斯克多地。但這狀況似乎早在1年多前就被說中,俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」已故首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)2023年6月5日的影片再度浮出來,他當時公開反對俄羅斯內部腐敗,同時警告這可能導致俄羅斯被入侵。

太陽報報導,普里格津去年在鏡頭前抨擊俄羅斯軍方領導層,稱這些人只會拍馬屁、把年輕人趕上戰場送死,糟糕的領導層、俄羅斯媒體在進攻烏克蘭的議題上向人民說謊,恐怕導致內戰爆發。

Yevgeny Prigozhin predicted significant loss of Russian territory, as is happening now in Kursk region, over a year ago just before his rebellion.

He made recommendations to avoid that turning into a bloody revolution against the Kremlin, none of which have been adopted by Putin. pic.twitter.com/46qh7aAiEg