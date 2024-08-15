早預言烏軍反攻俄羅斯！　瓦格納已故首腦生前影片瘋傳

▲瓦格納集團已故首腦普里格津。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭反攻俄羅斯推進至俄羅斯境內至少30公里，占領庫斯克多地。但這狀況似乎早在1年多前就被說中，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」已故首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）2023年6月5日的影片再度浮出來，他當時公開反對俄羅斯內部腐敗，同時警告這可能導致俄羅斯被入侵。

太陽報報導，普里格津去年在鏡頭前抨擊俄羅斯軍方領導層，稱這些人只會拍馬屁、把年輕人趕上戰場送死，糟糕的領導層、俄羅斯媒體在進攻烏克蘭的議題上向人民說謊，恐怕導致內戰爆發。

Yevgeny Prigozhin predicted significant loss of Russian territory, as is happening now in Kursk region, over a year ago just before his rebellion.

He made recommendations to avoid that turning into a bloody revolution against the Kremlin, none of which have been adopted by Putin. pic.twitter.com/46qh7aAiEg — Igor Sushko (@igorsushko) August 9, 2024

普里格津當時也稱，希望大眾媒體停止說謊，讓民眾在敵方到來之前可瞭解這整個狀況，政治領袖會被迫採取某些措施避免讓一切搞砸，「否則這都可能以內戰、革命、占領我們的領土告終，這不會有什麼好結果」。

普里格津生前是俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦，帶領這支私人軍隊協助克里姆林宮進攻烏克蘭，但隨著時間過去，他對於這場戰爭感到越來越沮喪，包括前線武器彈藥不夠等等，最終放話要對莫斯科發動政變。不過最終，他在2023年8月一場空難中喪生，外傳幕後指使者就是俄羅斯總統普丁。

現在看來，普里格津上述言論似乎說中烏克蘭成功反攻俄羅斯的行動，目前俄羅斯庫斯克州、貝爾哥羅德州已進入緊急狀態。烏克蘭這場反攻突襲已攻占超過70個城鎮村莊，總統澤倫斯基14日表示，烏軍將會持續深入俄羅斯領土。