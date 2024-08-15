連夜追擊！烏克蘭「彈襲4座俄空軍基地」　抓獲逾100名戰俘

▲烏克蘭北部蘇梅州（Sumy）邊境，一輛烏克蘭裝甲軍車，駛過被燒毀的汽車。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭反攻取得穩定進展，俄羅斯至今疏散超過13萬人，宣布2州進入緊急狀態。根據最新消息，烏軍14日夜間襲擊了4座俄國空軍基地，同時擄獲超過100名俄兵。

《基輔獨立報》引述烏克蘭國家安全局（SBU）消息人士說法報導，14日夜間，烏軍長程飛彈襲擊了4座俄羅斯空軍基地，成為這場戰爭中「最大規模」的機場攻擊，但確切戰果仍在確認中，「我們在等待被毀俄羅斯戰機與倉庫的衛星照片。」

他透露，這次行動是烏克蘭國家安全局與空軍、特種部隊、無人系統部隊、烏克蘭國防部情報總局（HUR）合作進行，目標是避免俄羅斯利用空軍基地，打擊烏克蘭軍事陣地與定居點。

▲烏軍從蘇梅駛進俄羅斯庫斯克。（圖／路透社）

同日稍早，俄羅斯宣稱，在一次大規模遇襲中，擊落超過110架烏克蘭無人機。當地Telegram頻道通報，薩瓦斯萊卡（Savasleyka）、鮑里索格列布斯克（Borisoglebsk）、沃洛涅日（Voronezh）的空軍基地發生爆炸。

SBU消息人士向《基輔獨立報》證實，烏軍確實針對上述3座空軍基地發動攻擊，此外，庫斯克（Kursk）的一座空軍基地也是目標。

▲烏克蘭坦克在俄羅斯庫斯克地區開火。（圖／路透）



烏克蘭總統澤倫斯基14日在Telegram發文表示，根據武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）報告，自從當天午夜開始，烏軍已在俄羅斯庫斯克（Kursk）多地推進1至2公里，並且抓到超過100名俄兵。他「感謝所有參與人員」，並且指出俄羅斯戰俘能夠讓烏克蘭戰俘更快回家。

烏克蘭6日越境突襲俄羅斯西部的庫斯克州，並且持續深入推進，截至13日一共控制當地74個定居點。澤倫斯基13日聲稱，目前累計多達「數百名」俄兵投降。

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