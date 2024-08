俄坦克遭殲滅畫面曝光　烏軍大反攻！俄緊急撤軍回防

▲俄羅斯戰車在烏克蘭戰場遭殲滅。(圖/翻攝自X/Defense of Ukraine)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭反攻行動取得穩步進展,俄羅斯至今疏散超過13萬人,宣布2州進入緊急狀態。美國與烏克蘭官員透露,俄軍已開始把兵力從烏克蘭戰場撤出回防,以應對烏克蘭的反攻行動;然而在此之際,俄軍坦克在烏克蘭哈爾科夫地區遭殲滅的畫面也曝光。

太陽報報導,俄軍戰車部隊企圖在烏克蘭哈爾科夫州利普齊(Lyptsy)發動突襲,但卻遭到烏軍鎖定攻擊。影片顯示,俄軍多輛坦克遭精準擊中炸毀。

6 russian 'turtle' tanks and their failed attack in the Kharkiv direction. : Khartiia Brigade pic.twitter.com/fAEk5RemjG

???????? warriors from the 92nd Assault Brigade repelled a russian attack in the Kharkiv direсtion.

They destroyed:

◾️4 tanks (+4 damaged)

◾️2 IFVs

◾️1 vehicle pic.twitter.com/C685YkE7nn