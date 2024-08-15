俄坦克遭殲滅畫面曝光　烏軍大反攻！俄緊急撤軍回防

▲俄羅斯戰車在烏克蘭戰場遭殲滅。（圖／翻攝自X／Defense of Ukraine）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭反攻行動取得穩步進展，俄羅斯至今疏散超過13萬人，宣布2州進入緊急狀態。美國與烏克蘭官員透露，俄軍已開始把兵力從烏克蘭戰場撤出回防，以應對烏克蘭的反攻行動；然而在此之際，俄軍坦克在烏克蘭哈爾科夫地區遭殲滅的畫面也曝光。

太陽報報導，俄軍戰車部隊企圖在烏克蘭哈爾科夫州利普齊（Lyptsy）發動突襲，但卻遭到烏軍鎖定攻擊。影片顯示，俄軍多輛坦克遭精準擊中炸毀。

6 russian 'turtle' tanks and their failed attack in the Kharkiv direction.



: Khartiia Brigade pic.twitter.com/fAEk5RemjG — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2024

???????? warriors from the 92nd Assault Brigade repelled a russian attack in the Kharkiv direсtion.

They destroyed:

◾️4 tanks (+4 damaged)

◾️2 IFVs

◾️1 vehicle pic.twitter.com/C685YkE7nn — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2024

紐約時報指出，俄軍現在已開始把烏克蘭戰場上的部隊撤回，以應對烏克蘭對俄羅斯西部的進攻。烏克蘭軍方發言人利霍維（Dmytro Lykhovii）透露，俄羅斯已把部分兵力從烏克蘭札波羅熱與第聶伯羅調往其他戰區，包括俄羅斯庫斯克地區。美國官員說，俄羅斯把部分軍力調往庫斯克地區，協助抵禦烏軍進攻，但並未揭露確切兵力數量。

▲烏克蘭坦克在俄羅斯庫斯克地區開火。（圖／路透）

也就是說，烏軍這波反攻行動已經迫使莫斯科改變在烏克蘭的作戰計畫，巧妙地迫使俄羅斯處於守勢，開闢出一條新戰線。烏克蘭總統澤倫斯基14日討論在俄羅斯境內的占領區建立軍事管理機構的可能性，烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）說明，烏克蘭正在俄羅斯西部建立所謂的緩衝區，以保護邊境城鎮與村莊。

▲烏軍這波反攻行動已經迫使莫斯科改變在烏克蘭的作戰計畫。（圖／路透）

報導指出，若俄羅斯從烏克蘭戰場前線地區調回大量增援部隊，就可能讓烏軍鬆一口氣，因為烏克蘭東部戰場正面臨俄軍無情進攻。但莫斯科似乎不願意從烏東地區撤出俄軍。

軍事分析人士認為，俄羅斯現階段的回應是派遣沒有在前線熱點區域作戰的部隊回來，因此並不清楚烏克蘭的策略是否能夠產生預期效果。

不只如此，隨著烏克蘭反攻俄羅斯進入第2周，烏軍也開始面臨許多挑戰，包括在俄羅斯占領更多土地變得更加困難，因為俄羅斯開始增派援軍，且占領俄羅斯領土將使得烏軍陣地暴露在空襲危險之中。