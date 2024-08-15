一口氣買96架AH-64E阿帕契！　波蘭防俄烏戰火延燒

▲AH-64E阿帕契直升機。（圖／美國陸軍）

記者黃聖庭／綜合報導

波蘭國防部13日與美國政府簽署了一項協議，購買96架AH-64E阿帕契攻擊直升機，總價約100億美元（約3200億新台幣），包括相關設備和武器。

根據《Defense News》報導，波蘭副總理兼國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）出席簽約儀式表示，此次採購一部分的補償協議，波蘭國防工業將參與維護和升級工作。96架阿帕契直升機一旦交付完成，波蘭將成為全球第二大使用國，僅次於美國。

▲我國國軍目前也有29架AH-64E阿帕契攻擊直升機。（圖／資料照）

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭就不斷增強現代化軍備，新的阿帕契直升機將替換前蘇聯時期設計的Mi-2和Mi-24直升機。

▲地獄火飛彈發射架。（圖／記者呂佳賢攝）

根據美國國家安全合作局（DSCA）去年8月21日公布的軍售內容，除了96架阿帕契直升機之外，武器還包含1844枚AGM-114R2地獄火導彈、96枚M36E8地獄火空中訓練導彈、460枚AGM-179A聯合空對地導彈、508枚AIM-92刺針飛彈以及7650枚APKWS-II火箭彈。