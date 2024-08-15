陳金德勘災！徐榛蔚傅崐萁再籲海資館落腳花蓮　規劃跨港大橋

▲陳金德赴花蓮現勘凱，縣長徐榛蔚及傅崐萁建請海資館落腳花蓮並規劃跨港大橋。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德14日率幕僚赴花蓮現勘凱米颱風公共設施災後復建情形，行程中專程前往縣長徐榛蔚、國民黨團總召傅崐萁住處表達慰問並向傅崐萁日前辭世母親捻香致哀。徐榛蔚、傅崐萁不忘為花蓮請命，縣府全力支持國家海洋研究院海洋資源博物館興建，建請中央施作花蓮港跨港大橋，望中央能重視並全力協助，活絡花蓮港區。

花蓮縣長徐榛蔚及立法院國民黨團總召傅崐萁，上月凱米颱風侵襲重創蘇花路廊、交通鐵公路中斷後，第一時間公開向中央疾呼，花蓮縣是擁有國際機場和國際商港的城市，懇請中央給予花蓮應有平價、頻繁的航海空運之規劃，穩定航班及城市直航，且票價比照離島交通補助條例，讓花蓮鄉親有安全且便利的交通新選擇。

因著行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德率幕僚團隊赴花蓮現勘凱米颱風公共設施災後復建情形，徐縣長也主動向陳主委說明縣府目前對於花蓮港區與海洋觀光推展所面臨的困境。

徐榛蔚說明，花蓮縣政府於2022年3月與台灣港務股份有限公司簽署MOU「共同推動花蓮港區土地活化與觀光發展合作備忘錄」，攜手推動花東港區遊憩觀光產業、共同拓展海洋文化，並就「國家海洋研究院海洋資源博物館」選址花蓮港東工地，當時中央對於本案與地方是達成高度共識的，且縣府積極推動土地撥用程序，提供海資館土地之使用。

直至去年6月海洋委員會主委管碧玲率隊參訪花蓮，談及有關「國家海洋研究院海洋資源博物館」之進度，管主委當時亦表示土地撥用如無問題，海委會將支持海資館興建；至今日，縣府仍盼望著待相關流程完備後，中央能依當時允諾協定支持預算，讓海洋資源博物館順利落腳花蓮，活化花蓮港區並為地方創造海洋產業鏈，攜手共構指標性港區觀光廊帶。

除「國家海洋研究院海洋資源博物館」的興建之外，徐榛蔚表示，花蓮港應施作跨港大橋，活絡花蓮港區觀光發展、促進藍色產業及海洋深層水產業之鏈結，形成東部第一條巨大的觀光廊道。