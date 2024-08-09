　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁母喪　鄭銘謙、柯文哲致哀　花東鐵公路常中斷民眾黨籲加強海空運

▲▼傅崐萁,民眾黨,海空運。（圖／花蓮縣政府提供）

▲傅崐萁母喪，鄭銘謙、柯文哲赴花蓮致哀。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

立法院國民黨黨團總召傅崐萁之母劉滿蘭老太太7月24日辭世，享耆壽90歲。繼行政院長卓榮泰之後，法務部長鄭銘謙、民眾黨主席柯文哲昨（8）日先後到花蓮捻香，向傅總召表達深切哀悼之意。

法務部長鄭銘謙今天上午專程到傅家靈堂上香，並與傅崐萁總召唔談，離開前巧遇民眾黨黨主席柯文哲率多位立委及黨部同仁前來致哀。

席間，與柯主席同桌對談，傅崐萁感念母親含辛茹苦一生，分享慈母持家辛苦，由南北遷，再東遷花蓮永續定居。並在臉書貼出多張與母親的家庭合照，泣訴「子欲養而親不待，樹欲靜而風不止、哀哀父母，生我劬勞」。

傅崐萁從母親過世至今，天天早晚誦經沒有停過，柯文哲主席感佩他事母至孝，也要傅總召保重身體。而對於92歲柯爸爸摔車住院，柯文哲說「叫他不要騎又不聽」，傅總召也表達關切慰問之意，希望柯爸爸早日康復。

柯文哲主席說，在上上周原本第一時間就想到花蓮弔唁，但凱米颱風沖垮所有陸路交通，鐵路直到8月3日才恢復通行，目前台鐵雙向單線通車，常常誤點，造成諸多不便。

由於花蓮縣長徐榛蔚趕回來，並表達花蓮光靠鐵、公路真的不足，必須加開空運、海運疏解。對此，柯文哲與民眾黨立委們均表達支持，將要求交通部徹底解決花東疏運。

國民黨前主席洪秀柱、行政院長卓榮泰、考試院長黃榮村、交通部長李孟諺等人，陸續前往花蓮縣傅家靈前致哀，傅崐萁深深感謝各界關心。

與柯文哲同行者，包括立法委員林憶君、黃國昌、林國成、張啓楷、顧問林有志、秘書長周榆修、組織部主任黃成峻、副主任周曉芸、花蓮縣黨部主委張天民、花蓮縣議員傅國淵、花蓮市民代表蔡翼陽、吉安鄉民代表楊靖妍等人。

ET快訊
林郁婷金牌戰「波蘭對手PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙
快訊／挪威郵輪奮進號「遊客落海死亡」　
31歲台男在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開
快訊／少林最帥武僧車禍死亡　得年21歲
南海海槽不排除「規模9超級強震」　專家示警：海嘯會影響台灣
快訊／冷臉開槍爆紅！南韓女射擊手突昏倒　CPR搶救
陸記者考全紅嬋英文秒被拒　「8字」回應…粉絲讚：懟得好
不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團四項民生法案順利三讀！爭取更多福利　傅崐萁：朝野一心相當欣慰

藍白立委收到恐嚇信！　國民黨團強烈譴責：已報案處理

賴清德非核家園轉彎？　總統府斥扭曲原意

檢調查京華城案將約談彭振聲　黃國昌：檢調洩獨家給媒體帶風向

賴清德慢半拍聲援林郁婷？　 趙少康轟：一定是被大家罵死才動作

設非軍事區、建金廈大橋！　金門議會2政團破百人連署書遞交立院

新竹2022再現？李縉穎喊「藍白合進行式」　綠酸已破功：市民眼睛雪亮

賴清德評估用新核能要先連任　黃國昌：別挑戰公民社會智商

賴清德稱「非核家園非意識形態」　藍委：證明能源政策徹底破產

傅崐萁母喪　鄭銘謙、柯文哲致哀　花東鐵公路常中斷民眾黨籲加強海空運

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

藍白立委收到恐嚇信！　國民黨團強烈譴責：已報案處理

賴清德非核家園轉彎？　總統府斥扭曲原意

檢調查京華城案將約談彭振聲　黃國昌：檢調洩獨家給媒體帶風向

賴清德慢半拍聲援林郁婷？　 趙少康轟：一定是被大家罵死才動作

設非軍事區、建金廈大橋！　金門議會2政團破百人連署書遞交立院

新竹2022再現？李縉穎喊「藍白合進行式」　綠酸已破功：市民眼睛雪亮

賴清德評估用新核能要先連任　黃國昌：別挑戰公民社會智商

賴清德稱「非核家園非意識形態」　藍委：證明能源政策徹底破產

傅崐萁母喪　鄭銘謙、柯文哲致哀　花東鐵公路常中斷民眾黨籲加強海空運

賴清德指「非核家園」是法定目標　藍轟：錯誤能源政策的遮羞布

回顧郭婞淳巔峰時期「總和249公斤」！他愣喊好猛：至今仍贏一堆人

藍白立委收到恐嚇信！　國民黨團強烈譴責：已報案處理

柯瑞轟36分率美國逆轉勝！　杜蘭特盛讚：神一般的演出

怕再攪亂金融市場！　摩根資產管理：日央短期內避免再升息

牛肉麵、炒飯全中！　「6種超常見外食」是血糖地雷

天道盟正義會洗錢2500萬！車手失聯視同背骨　幹部擔責慘遭私刑

天王胡瓜首度當保母　氣餒「我連小禎胡釋安都沒帶過」

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

伊能靜「同框」前夫庾澄慶！為小哈利露臉…網驚：以為帳號是假的

挪威郵輪奮進號「驚傳遊客落海」！業者認已罹難：全力提供必要協助

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

政治熱門新聞

遭傳召妓、薪資過高　林飛帆：已報警

賴清德下令台電「電網強韌計畫」提早4年　2028完成民生關鍵工程

賴清德若啟用「新技術核能」要先總統連任　最快2030年後評估

「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記

總統賴清德：「非核家園」非民進黨意識形態

核電未來轉「緊急備用機組」？　曾文生：沒有辦法！

賴清德拋3條件「核安、核廢料、社會共識」　可接受新的核能技術

台獨清單5名嘴不見了！　郭正亮揭原因：中國敵對氛圍針對民進黨

曝「麟洋配曾遭政府糾正」　媒體人揭辛酸史：奪牌前有誰知道他們

總統府回應翁曉玲質疑　憲法法庭3位律師費總計45萬元

郭婞淳負傷奪銅　賴清德：令人驕傲

童子賢主張核電感嘆被誤解反綠電　直呼不排碳發電每一度都珍貴

台電提出台灣能源6大挑戰　坦言「未來3年供電壓力最大」

更多熱門

相關新聞

柯要勸父別再騎車　昌爆被爸要求別在立院

柯要勸父別再騎車　昌爆被爸要求別在立院

今（8）日為父親節，民眾黨主席柯文哲一大早在臉書PO出，高齡92歲父親柯承發前2天摔車住院的照片，而民眾黨錄製慶祝父親節的影片，柯文哲在影片中直言「我要勸我爸爸別再騎腳踏車」，並考慮買一台電動四輪車給對方；另外民眾黨立委黃國昌也爆料，自己今天會抽空陪父親吃飯，儘管對方一直要他「別在立院工作了」。

多位藍白立委收到恐嚇信！　羅智強曝「內容」：自己絕不低頭

多位藍白立委收到恐嚇信！　羅智強曝「內容」：自己絕不低頭

付授權金給木可？民眾黨發聲明澄清

付授權金給木可？民眾黨發聲明澄清

民眾黨駁木可公關金流疑雲　黃暐瀚提1點質疑：怪怪的？

民眾黨駁木可公關金流疑雲　黃暐瀚提1點質疑：怪怪的？

92歲柯爸摔車受傷！　柯文哲貼「病床照」：父親節聽聽孩子的話

92歲柯爸摔車受傷！　柯文哲貼「病床照」：父親節聽聽孩子的話

關鍵字：

傅崐萁民眾黨海空運

讀者迴響

熱門新聞

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚

郭婞淳連3屆奪牌第一人！乖乖超搶戲

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

台南雷雨多地區積淹水　市長臉書被「放假」洗版

柯瑞轟36分　美國男籃17分逆轉闖金牌戰

新手媽花8800找最強命名師！見2組名傻眼

遭傳召妓、薪資過高　林飛帆：已報警

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面