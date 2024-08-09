傅崐萁母喪　鄭銘謙、柯文哲致哀　花東鐵公路常中斷民眾黨籲加強海空運

▲傅崐萁母喪，鄭銘謙、柯文哲赴花蓮致哀。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

立法院國民黨黨團總召傅崐萁之母劉滿蘭老太太7月24日辭世，享耆壽90歲。繼行政院長卓榮泰之後，法務部長鄭銘謙、民眾黨主席柯文哲昨（8）日先後到花蓮捻香，向傅總召表達深切哀悼之意。

法務部長鄭銘謙今天上午專程到傅家靈堂上香，並與傅崐萁總召唔談，離開前巧遇民眾黨黨主席柯文哲率多位立委及黨部同仁前來致哀。

席間，與柯主席同桌對談，傅崐萁感念母親含辛茹苦一生，分享慈母持家辛苦，由南北遷，再東遷花蓮永續定居。並在臉書貼出多張與母親的家庭合照，泣訴「子欲養而親不待，樹欲靜而風不止、哀哀父母，生我劬勞」。

傅崐萁從母親過世至今，天天早晚誦經沒有停過，柯文哲主席感佩他事母至孝，也要傅總召保重身體。而對於92歲柯爸爸摔車住院，柯文哲說「叫他不要騎又不聽」，傅總召也表達關切慰問之意，希望柯爸爸早日康復。

柯文哲主席說，在上上周原本第一時間就想到花蓮弔唁，但凱米颱風沖垮所有陸路交通，鐵路直到8月3日才恢復通行，目前台鐵雙向單線通車，常常誤點，造成諸多不便。

由於花蓮縣長徐榛蔚趕回來，並表達花蓮光靠鐵、公路真的不足，必須加開空運、海運疏解。對此，柯文哲與民眾黨立委們均表達支持，將要求交通部徹底解決花東疏運。

國民黨前主席洪秀柱、行政院長卓榮泰、考試院長黃榮村、交通部長李孟諺等人，陸續前往花蓮縣傅家靈前致哀，傅崐萁深深感謝各界關心。

與柯文哲同行者，包括立法委員林憶君、黃國昌、林國成、張啓楷、顧問林有志、秘書長周榆修、組織部主任黃成峻、副主任周曉芸、花蓮縣黨部主委張天民、花蓮縣議員傅國淵、花蓮市民代表蔡翼陽、吉安鄉民代表楊靖妍等人。