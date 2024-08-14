　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮凱米風災公設重建初估3.3億　陳金德：立即審勘加速撥補

▲凱米颱風過後，花蓮縣府初估復原重建經費約3.3億元，陳金德要求中央各業管單位收件後立即審勘盡速撥補。（圖／行政院東部聯合服務中心提供）

▲凱米颱風過後，花蓮縣府初估復原重建經費約3.3億元，陳金德要求中央各業管單位收件後立即審勘盡速撥補。（圖／行政院東部聯合服務中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院政務委員陳金德14日率工程會及相關部會前往花蓮縣，協助加速盤點凱米颱風過後，公共設施復原所需經費不足部分，經縣府初估復原重建經費約3.3億元，陳政委要求中央各業管單位收件後立即審勘，讓實質工程施作與所需經費同步到位。

花蓮縣連續遭受0403地震及6月豪雨的侵襲，中央已就公共設施復建補助8.9億元，日前再受凱米颱風影響，帶來新舊災害，為加速復建進度，陳金德率中央各業管單位前往縣府，與顏新章副縣長及縣府各單位針對災後復原所需經費進行討論，估約復建經費3.3億元。

復建經費涵蓋水利、公路、村里道路、建築、農路、水土保持、漁港、原住民聯絡道等工程類別共57案，其中，以水土保持工程費用1.1億元為最高，不過，由於縣府及各公所陸續勘災估損中，最終提報行政院協助金額仍在估算中。

陳金德提醒，秀林鄉崇德村野溪河道遭大水沖刷，並帶來土石流，部分流向下方台9省道及鐵道，請縣府在復建時與公路局及台鐵公司橫向聯繫，避免上游災害延伸到交通要道，未來也可編列固定於汛期前辦理清疏的預算，避免連動式災害的發生。

陳金德也表示，地方如具有時效性的公共設施復建工程，如簡易自來水設施等與民眾生活息息相關的公設，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位，以加速中央撥補及地方展開實質復原工作時程。此外，由於汛期仍未結束，他也提醒，各專業技師在復建工程的規劃設計上，務必深入瞭解致災原因及一併考量周邊環境的脆弱因子，做出整體的復建規劃，以避免公共設施重複受災或擴大。

工程會表示，已於7月26日成立凱米颱風專案，行政院卓榮泰院長另於8月1日責請工程會與地方政府溝通，提供最大協助，工程會隨即啟動縣市巡查，由陳主委及兩位副主委率領同仁，兵分三路前往各縣市協助加速盤點公共設施復建所需經費，14日是繼連江、南投、宜蘭、雲林、新竹、屏東之後的第7場。
 

ET快訊
快訊／上任不到1年！　泰國總理賽塔被免職
短今綠島脫了！　火辣身材全看光
日本政府「開3條件」送東京近郊房！　外國人也行　
類鼻疽19年來最嚴重！　醫：新冠「免疫竊盜」恐讓人體擋不住細
一堆人中鏢！早晨「1習慣」害你瘦不下來　美護士：體重恐增加
快訊／悶殺女友還2度姦屍！　19歲憲兵遭起訴
快訊／17萬人驚喜！　00900意外調高配息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

豐樂園區主任榮退！花蓮市長贈匾　鄧翔云：難忘颱風和地震

慈濟醫院祈福會結合診區落成　蔬食供齋傳遞健康理念

竹市聯合婚禮8／15起開放報名　豐厚好禮等新人帶回家

東港鎮周學緯、潮州鎮蔡三忱　榮獲屏東縣孝行獎楷

花蓮凱米風災公設重建初估3.3億　陳金德：立即審勘加速撥補

屏東身障男求助　警使盡力氣將他抱上輪椅…體驗看護工不簡單

2024台灣文創博覽會漫畫校區　集結台漫能量展現多元文化面貌

企業響應CSR！雲林監獄與漢光生技合作　推進更生人就業

「OneDaySchool®・一日學校 2024 台灣」 9 ／22竹縣舉行

今年來發生90件無號誌路口交通事故　東港警19日起連7天大執法

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

豐樂園區主任榮退！花蓮市長贈匾　鄧翔云：難忘颱風和地震

慈濟醫院祈福會結合診區落成　蔬食供齋傳遞健康理念

竹市聯合婚禮8／15起開放報名　豐厚好禮等新人帶回家

東港鎮周學緯、潮州鎮蔡三忱　榮獲屏東縣孝行獎楷

花蓮凱米風災公設重建初估3.3億　陳金德：立即審勘加速撥補

屏東身障男求助　警使盡力氣將他抱上輪椅…體驗看護工不簡單

2024台灣文創博覽會漫畫校區　集結台漫能量展現多元文化面貌

企業響應CSR！雲林監獄與漢光生技合作　推進更生人就業

「OneDaySchool®・一日學校 2024 台灣」 9 ／22竹縣舉行

今年來發生90件無號誌路口交通事故　東港警19日起連7天大執法

豐樂園區主任榮退！花蓮市長贈匾　鄧翔云：難忘颱風和地震

早田希娜想參觀「特工和平會館」　被樊振東、孫穎莎「取關」

寶咖咖買幼兒園　單坪90萬元！創北屯十期地價新高

越描越黑？民眾黨秀15張「漏報」單據　律師點問題：不如別拿出來

芭達雅必排行程＋1！不限時「大象咖啡廳」開箱　叢林氛圍超愜意

快訊／泰國總理賽塔被免職！上任不到1年　憲法法院裁定內閣人選違憲

房地產教父曾文龍相簿垃圾桶曝光！提告女網友自清：壞人要打擊

江蕙有望復出　動力火車一聽竟驚吐：可以封麥了！

蜘蛛人最強世仇！好萊塢男神「裸上身露巨肌」漫威R級預告曝光

男星「憩室炎」！醫揭：常便秘小心　好發2族群

陸大媽搭電梯堅持原地跑步　下秒劇烈晃動讓她慘摔在地

地方熱門新聞

即／爆施壓台鐵女站務員　嘉縣議員江志明喊冤：被抹黑帶風向

小花蔓澤蘭繁殖力強　桃園展開除蔓換現金

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒

移民署桃園開辦新住民AI電腦課程　教室滿座

違規頂樓加蓋套房　桃園建管處不手軟掃除

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

投宿旅館涉嫌行竊萬元吹風機連百元垃圾桶都不放過

桃園2024海客季　8/ 17～9/8展開　

台南安南區汙水處理廠工安意外男子送醫宣告不治

台電台南區處募兩千公斤普渡白米及小額捐款捐贈慈善機構

台南消友會第四辦事處頒贈救災有功人員獎勵金

91歲翁外出理髮迷航47km　暖警獲報助返家

里港警8/19起　7天無號誌路口執法

中壢城市故事館　開設「說演故事工作坊」

更多熱門

相關新聞

類鼻疽19年來最嚴重！台大醫：可能與新冠「免疫竊盜」有關

類鼻疽19年來最嚴重！台大醫：可能與新冠「免疫竊盜」有關

凱米颱風過後國內類鼻疽大爆發，今年累積病例已經達37例，疫情是19年來最嚴重。感染科權威、台大醫師黃立民今日受訪分析，類鼻疽在風災、水災之後常見，至於今年特別嚴重，其中一種可能性是新冠導致的「免疫竊盜」，新冠肺炎病毒會損害免疫系統，對於後續病毒細菌感染的入侵會「擋不住」。

凱米高雄災戶注意！補助延長申請至9/30

凱米高雄災戶注意！補助延長申請至9/30

南靖=後壁「路基沉陷」降速慢行　台鐵：收班後補碴整修

南靖=後壁「路基沉陷」降速慢行　台鐵：收班後補碴整修

獨／萬事找峰哥！高雄都市傳說人物曝光

獨／萬事找峰哥！高雄都市傳說人物曝光

「邪惡1蔬菜」1斤1200　她差點嚇到褲子一包！

「邪惡1蔬菜」1斤1200　她差點嚇到褲子一包！

關鍵字：

凱米風災公設重建初估陳金德審勘撥補

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

色公公半個月6度性騷　人妻受不了提告

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面