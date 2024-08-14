花蓮凱米風災公設重建初估3.3億　陳金德：立即審勘加速撥補

▲凱米颱風過後，花蓮縣府初估復原重建經費約3.3億元，陳金德要求中央各業管單位收件後立即審勘盡速撥補。（圖／行政院東部聯合服務中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院政務委員陳金德14日率工程會及相關部會前往花蓮縣，協助加速盤點凱米颱風過後，公共設施復原所需經費不足部分，經縣府初估復原重建經費約3.3億元，陳政委要求中央各業管單位收件後立即審勘，讓實質工程施作與所需經費同步到位。

花蓮縣連續遭受0403地震及6月豪雨的侵襲，中央已就公共設施復建補助8.9億元，日前再受凱米颱風影響，帶來新舊災害，為加速復建進度，陳金德率中央各業管單位前往縣府，與顏新章副縣長及縣府各單位針對災後復原所需經費進行討論，估約復建經費3.3億元。

復建經費涵蓋水利、公路、村里道路、建築、農路、水土保持、漁港、原住民聯絡道等工程類別共57案，其中，以水土保持工程費用1.1億元為最高，不過，由於縣府及各公所陸續勘災估損中，最終提報行政院協助金額仍在估算中。

陳金德提醒，秀林鄉崇德村野溪河道遭大水沖刷，並帶來土石流，部分流向下方台9省道及鐵道，請縣府在復建時與公路局及台鐵公司橫向聯繫，避免上游災害延伸到交通要道，未來也可編列固定於汛期前辦理清疏的預算，避免連動式災害的發生。

陳金德也表示，地方如具有時效性的公共設施復建工程，如簡易自來水設施等與民眾生活息息相關的公設，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位，以加速中央撥補及地方展開實質復原工作時程。此外，由於汛期仍未結束，他也提醒，各專業技師在復建工程的規劃設計上，務必深入瞭解致災原因及一併考量周邊環境的脆弱因子，做出整體的復建規劃，以避免公共設施重複受災或擴大。

工程會表示，已於7月26日成立凱米颱風專案，行政院卓榮泰院長另於8月1日責請工程會與地方政府溝通，提供最大協助，工程會隨即啟動縣市巡查，由陳主委及兩位副主委率領同仁，兵分三路前往各縣市協助加速盤點公共設施復建所需經費，14日是繼連江、南投、宜蘭、雲林、新竹、屏東之後的第7場。

