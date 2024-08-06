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南投凱米風災復建經費需11億　工程會主委首次南下勘災

▲行政院工程會主委陳金德赴南投縣水里國中，會勘凱米風災復建情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲行政院工程會主委陳金德赴南投縣水里國中，會勘凱米風災復建情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風對南投縣造成嚴重災情，縣政府災後初步彙整，農業損失金額達1億多元，而道路等公共設施的災損，累計復建所需經費也超過11億元；行政院公共工程委員會主委陳金德5日首次赴南投現勘審查，縣長許淑華率縣府團隊簡報具體詳實的復建需求及困難，爭取中央優先專案補助南投治山防洪經費等，陳金德強調會依照中央高層指示，盡力協助地方的各項復建需求。

陳金德昨日下午偕副主委李怡德、曾鈞敏處長等多位工程會及行政院主計總處人員南下，提供「凱米颱風巡察專案─公共工程緊急採購及災後復原規定說明」簡報；許淑華則偕副縣長王瑞德，率計畫、工務、農業、原民、教育等局處長及縣府團隊，進行「凱米颱風南投縣公共設施災後復建工程專案報告」。

▲行政院工程會主委陳金德赴南投縣會勘凱米風災復建情形。（圖／南投縣政府提供）

▲行政院工程會主委陳金德赴南投縣會勘凱米風災復建情形。（圖／南投縣政府提供）

立委游顥表示，據縣府統計凱米颱風公共設施災後復建工程經費，縣內公路系統、水利、觀光、建築、學校等公共設施復建工程，概估所需經費達11.1億元，但南投歷經4月及6月豪雨侵襲釀災，今年編列3.37億元災害預備金上半年已用罄，各鄉鎮市公所目前仍在調查提報災修復建工程，所需復建總金額持續滾動增加，亟需中央支援，要求工程會盡快協助。

許淑華指出，過去8年800億中央治水計畫補助，因治水預算專案編列在水利署、優先平地治理，高雄台南2市補助達208億元，多山且有治山防洪需求的南投縣則只有8億元，中央農村水保署相對缺乏類似規模的補助預算，許淑華籲請中央能在水保分署相闗預算上多所提高；而山區災害復建相對艱鉅、廠商不好找，以往南投縣災害復建計畫經費報中央審核後，部分有所刪減、常出現發包過程多次流標的困境，期待中央重視南投縣山區狀況不同，能盡量不要刪減所提報的計畫經費，支持地方讓工程快速發包。

▲行政院工程會主委陳金德赴南投縣會勘凱米風災復建情形。（圖／南投縣政府提供）

陳金德及曾鈞敏也分別回應，支持針對土石暫時堆置場的設置提供跨部會協調與協助，而守城橋復建便橋遭沖毀雖不宜列入今年凱米風災復建計畫，但可以去年卡努風災復建計畫擴充工程再次提報；另像竹山鴻囍社區道路災害復建，除道路改善，更應注意下邊坡同步治理；仁愛鄉梅村部落聯外道路嚴重毀損中斷，除加速辦理復建，也請鄉公所加速設法提供居民聯外的安全替代道路。

▲行政院工程會主委陳金德赴南投縣會勘凱米風災復建情形。（圖／南投縣政府提供）

陳金德隨後也由王瑞德並陪同前往水里國中會勘因凱米風災造成坍塌的邊坡及周邊民宅淹水情形，並聽取大地技師簡報復建工程規劃及民眾意見，並當場指示列優先專案，由縣府就坍塌邊坡復建及周邊排水改善併案申請復建補助經費，再依縣府與公所權責分工辦理。

陳金德表示，水里國中邊坡坍塌情形嚴重，暑假也逾半、開學在即，工程會將優先核准復建經費，相關經費中央會協助，也請台電檢視宿舍區排水及電塔基地安全，設計單位也深入瞭解集水區是否有致災因素，在設計中妥為因應，周邊市區排水改善請公所提出後由縣府彙整一起提報該會，復原重建施工期間，請學校注意學生安全。

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