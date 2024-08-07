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陳亭妃勘災力求完善　冒雨偕農水署會勘全力防堵淹水狀況

▲立委陳亭妃，邀請農田水利署嘉南管理處王志誠處長、農田水利建設組邱亭瑋正工程司前往鹽水汫水里、官田隆本里、新市永就里、佳里南勢里與地方里長共同會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃，邀請農田水利署嘉南管理處王志誠處長、農田水利建設組邱亭瑋正工程司前往鹽水汫水里、官田隆本里、新市永就里、佳里南勢里與地方里長共同會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風強風豪雨引發台南多處淹水及土石流失災情，立委陳亭妃6日與勘查人員們不畏風雨，邀請農田水利署嘉南管理處王志誠處長、農田水利建設組邱亭瑋正工程司前往鹽水汫水里、官田隆本里、新市永就里、佳里南勢里與地方里長共同會勘，爭取農田水利署整建排水灌溉溝渠的預算，全力防堵淹水狀況。

陳亭妃指出，上週緊急邀請水利單位至各區會勘防洪治水經費，但有些區域必須配合農田水利署排水灌溉溝渠的整建，才能完整建構整個治水網絡，所以上個禮拜邀請水利署與地方里長、議員會勘各區淹水的問題及緊急搶修工程的經費，而這個禮拜則是邀請農水署現場勘查灌溉系統溝渠的整建。

▲立委陳亭妃，邀請農田水利署嘉南管理處王志誠處長、農田水利建設組邱亭瑋正工程司前往鹽水汫水里、官田隆本里、新市永就里、佳里南勢里與地方里長共同會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對鹽水區岸內分線排水系統，陳亭妃特別會同汫水里里長顏瑞欽確認岸內分線0+584～2+568 U型整建以及側溝，並施作兩座箱涵，以增加排水功能。

▲立委陳亭妃，邀請農田水利署嘉南管理處王志誠處長、農田水利建設組邱亭瑋正工程司前往鹽水汫水里、官田隆本里、新市永就里、佳里南勢里與地方里長共同會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而官田葫蘆埤埤塘湖面在颱風過後嚴重淤積，受曾文水庫洩洪影響，番子田埠池水位無法順利流入曾文溪，上游水位抬升導致隆本里住家淹水。陳亭妃會同市議員吳通龍團隊及當地隆本里里長陳果生向農水署爭取一千萬疏濬經費，番子田排水疏濬長度約1300公尺，並打造葫蘆埤成為天然滯洪池，連接曾文溪排水系統，用以應付現代急降雨氣候，不僅增加排水容量，更能拉長承載雨水的時間，待強降雨結束之後順利排出。

▲立委陳亭妃，邀請農田水利署嘉南管理處王志誠處長、農田水利建設組邱亭瑋正工程司前往鹽水汫水里、官田隆本里、新市永就里、佳里南勢里與地方里長共同會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，佳里區南勢里會淹水主要有兩個關鍵成因，除了農田水利排水系統上游的水霸頭，急需抽水機在緊急時協助重力排放之外；農田水利署所管轄的佳里小排2-3排水灌溉溝渠尚有一大段還是傳統土堤，除了功能無法發揮，甚至在下雨時產生沖刷現象，因此，陳亭妃在上個禮拜與水利署第六河川分署會勘後，確認佳里小排2-3是土溝，也是造成淹水的重要因素，因此會同蔡秋蘭議員再度邀請農水署前往現場會勘，確定修建佳里小排2-3土堤預算，儘速進行規劃。

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