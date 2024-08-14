卡車傾覆柴油狂瀉！火舌掃過3車道　一排車被波及燒成「風火輪」

▲馬來西亞一輛卡車傾覆後柴油外洩起火，導致附近車輛被波及。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞13日發生了一起恐怖意外，一輛卡車在吉隆坡某大道上行駛時，不知何故突然翻覆，導致大量柴油洩漏，引發火災。

綜合當地媒體報導，這起交通事故發生於13日中午12時左右。從現場畫面可見，涉事卡車在意外發生當下，整個側翻橫躺在了馬路中央，車上的柴油則從卡車流到地面，並覆蓋了3個車道，而卡車司機則受困車內，難以脫逃。

不久後，或許是柴油接觸到了靜電或火花，路面上的柴油突然燃燒了起來，熊熊火焰也順著柴油不斷蔓延。驚險的是，當時事發現場附近還有不少車輛正沿著馬路駛來，但這些車主卻直到接近卡車後才發現自己避無可避，導致他們不得不輾過燃燒中的柴油，部分車輛的輪子還因此燒起，現場險象環生。

吉隆坡消防局發言人證實，當局在中午12時接獲通報後，立即派遣2輛消防車與9名消防員到現場，當時卡車的車頭已經著火，車輛也有約50%已經毀損，所幸在當局的努力下，火勢最後還是在中午1時48分成功被撲滅。

現年30多歲的卡車司機在民眾的齊心合力下，被拖出了卡車，成功脫險，不過他的手和頭部都有傷勢，目前已送往醫院治療，而造成這起卡車傾覆的具體原因仍在進一步調查中。