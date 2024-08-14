掛在車廂外！泰女擺拍下秒「頭撞電線桿」　當場昏死摔下去

▲19歲女乘客掛在車廂外擺拍，下秒被電線桿猛撞頭部。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

泰國鐵路日前發生離譜事件，一名女乘客為了拍攝唯美影片，竟然「整個身體」懸掛在車廂外。不過，隨著火車行駛，她一不小心就被電線桿重擊頭部，並且摔了下去。

《曼谷郵報》等外媒報導，這起事件發生在5日下午3時15分左右，從南部那拉提瓦府（Narathiwat）雙溪哥樂（Sungai Kolok），駛往那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）的列車上。

根據影片，19歲女乘客來到車廂門口，面向車內、雙手抓著扶手欄杆，把整個身體往外推，懸掛在車廂外，故作姿態地左顧右盼。不過，她很快就被「側面而來」的電線桿擊中頭部，儘管一開始設法撐住，但很快就鬆手，摔到月台上。

受傷女乘客被發現後，緊急送往附近的博他崙醫院（Phatthalung Hospital）。檢查顯示，她的頭部腫脹且瘀傷，但大腦並未發生永久性的嚴重傷害。

不過，這可能是因為列車當時速度較慢，才沒有造成更嚴重的後果。泰國國家鐵路局（SRT）13日也在臉書分享事發影片，警告乘客此類行為的危險性。