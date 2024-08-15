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大陸 大陸焦點 特派現場

懶得排隊！上海妹嗆顧客「我那麼好看」　最終結果超紓壓

上海一名女子因為排隊問題和多人發生爭執。（圖／翻攝自微博）

▲上海一名女子因為排隊問題和多人發生爭執。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

買東西必須排隊，是約定成俗的潛規則。中國上海有一名女子，日前因為排隊問題和多人產生爭執，自豪「我長這麼好看我不想排」、「你讓我的面子造成了損失，你得給我道歉」，還要求對方道歉，消息在網路引發軒然大波，也讓她瞬間爆紅。

網路流傳影片顯示，這名穿洋裝的女子與許多人發生衝突，當她喊出「我長這麼好看我不想排」，引來現場民眾譁然，譏諷她是「小仙女」。即使女子要求對方道歉，因為讓她沒有面子，但群眾一點都不想理會，雙方吵成一團，最後員警現身將她給帶走。

女子自豪「長這麼好看」所以不想排隊。（圖／翻攝自微博）

▲女子自豪「長這麼好看」所以不想排隊。（圖／翻攝自微博）

據了解，事發地點位於上海盛德商業鄰里中心門口，據《紅星新聞》報導，在「吳涇鎮塘涇北苑居委」的公眾號上看到一篇「關於擬建盛德夜市告居民書」的文章。其中，上海有興德商業管理有限責任公司7月19日發布的「盛德夜市情況說明」顯示，該公司將在盛德商業鄰里中心東門打造有溫度、有情感的傳統美食類夜市，並公布現場負責人電話。

負責人透露，事發時有專人維護秩序，「這是在我們市場發生的事情，我們不可能坐視不管」，關於當時的具體情況，該負責人表示，「我覺得沒必要解釋，就是你和朋友之間拌了兩句嘴，我覺得是很正常的事情」，拒絕回答爭執是否與排隊有關。

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