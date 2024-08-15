南韓羽球金牌安洗瑩喊退國家隊　韓媒揭辛酸：替前輩洗衣打掃7年

▲南韓羽球選手安洗瑩在巴黎奧運奪得金牌，日前卻宣布退出國家隊，並公開抨擊南韓羽球協會。（圖／達志／路透社）

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南韓羽球天才少女安洗瑩（An Se-young）目前是女單世界排名第一，並在巴黎奧運奪下金牌，為國爭光後卻揚言要退出國家隊，吐露對國家隊和羽球協會的不滿。韓媒爆料，15歲入選國家隊的安洗瑩，因為在隊上年紀最小，必須替前輩洗衣打掃，整整持續了7年，嚴重影響休息和訓練時間。

綜合韓媒報導，現年22歲的安洗瑩從小便嶄露羽球天賦，15歲就入選國家隊，還是南韓史上首位以國中生身分、透過選拔賽入選的羽球選手，卻也開啟了辛苦的國家隊生涯。南韓相當注重長幼有序，國家隊也不例外，安洗瑩是身為年紀最小的隊員，在練習空檔還要負責幫前輩們做雜事，除了修補球拍線，連洗衣服、打掃房間都要做。

幫前輩打雜嚴重影響到安洗瑩的休息時間，儘管家人有找上羽球協會，希望她可以回到所屬的三星生命保險羽球隊復健和練習，並要求改善在國家隊住宿生活的狀況，但始終沒獲得重視。

根據韓媒報導內容，再回頭看安洗瑩在奧運結束後，公開抨擊對國家隊的不滿，且退出原本要參加的國際賽事，包括日本和韓國公開賽，似乎事出有因。不過，安洗瑩的一席話也讓她遭到南韓網友出征，逼得她在個人IG致歉，表示害其他奧運選手被模糊焦點感到很不好意思。

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