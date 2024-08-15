苦差事都她來！女公務員怒喊：年輕沒小孩的人就該死？

▲工作上若遇到有人休假，通常都會有代班人。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名女公務員抱怨表示，她服務的機關單位每逢加班、值班、出差、專案等苦差事，都專門找沒結婚、沒小孩的人來代班，讓她覺得很不滿忍不住怒批，「年輕沒小孩的人就該死？」

原PO在Dcard以「單位欺負沒結婚沒小孩的人 怎解？」為題發文，表示「有單位各種爛事都找沒結婚沒小孩的嗎？目前有另一半但還沒結婚，計劃中，似乎就被認定是閒人，下班值班沒人要值？找沒結婚沒小孩的，假日要出差沒人要去？找沒結婚沒小孩的，週末要加班？找沒結婚沒小孩的，有專案？找沒結婚沒小孩的。」

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原PO直言，少子化可以理解，但似乎有些同事，遇到什麼苦差事，就說要接小孩、小孩要補習、才藝表演、要比賽等，各種不願意支援。

她忍不住爆氣，「年輕沒小孩的人就該死？該無條件支援辦公室一切？不是我不體諒，但有些同事的嘴臉真的很討厭，拒絕支援就只會成為長官眼中不配合不願幫忙的人，真難為。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「真的，有小孩的可以準時走，因為要接小孩，我們只能被迫加班」、「同感，尤其是小孩都國中以上了，還天天拿小孩當藉口，拜託，我以前國小就自己上下學了好嗎」、「還有那種臨時請假，拿小孩出來的」、「沒辦法對抗就加入對方」、「有，就是這樣不公平，超不爽」。

也有人建議原PO，可以用照顧長輩當作回絕理由，「說父母生病需要照顧」、「不能常常配合的理由可以是：家中有長輩要照顧，幫忙煮晚餐及處理家務之類」、「有！打來叫我用下班時間上線上課程，因為我沒結婚沒小孩，我說我有年邁父母親要侍奉哈哈，拒絕」。

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