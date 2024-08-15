　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《玩具總動員5》預告圖小孩狂盯平板　網友感嘆：太現實了

記者黃翊婷／綜合報導

迪士尼日前宣布《玩具總動員5》將在2026年回歸，從已公布的預告圖中可以看到，小主人手拿平板，玩具們卻全被晾在一旁，讓不少網友忍不住直呼這一幕實在太現實了。

《玩具總動員5》預告圖掀起網友討論。（圖／翻攝自X／Pixar）

▲《玩具總動員5》的預告圖掀起網友討論。（圖／翻攝自X／Pixar

有網友在網路論壇Dcard分享《玩具總動員5》公布的預告圖，表示看到小孩玩平板不愛玩具的畫面，立刻聯想到現實經驗也是如此，忍不住直呼，「太現實了吧，玩具被平板取代了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友也紛紛留言感嘆，「這年頭一套玩具買下來比一台平板還貴」、「平板只需要一台，但玩具不會只買一樣」、「確實！我生了小孩之後才知道原來玩具那麼貴」、「現在的玩具都是大人在買的」、「我覺得跟家長有沒有空陪小孩有關啦」。

不過，也有部分網友表示，自己依舊堅持不讓小孩碰3C產品，「完全無法接受小孩單獨用手機」、「我家就堅持還不要讓小孩碰3C，小孩還是對玩具有興趣」。

▲▼ 小孩,滑手機,螢幕,智慧型手機。（圖／CFP）

▲是否讓孩子接觸3C產品，每個家長的想法都不太一樣。（示意圖／VCG）

衛生福利部台北醫院復健科職能治療師潘曉潔曾發表文章提醒，過度使用3C產品，可能會使孩子難以對眼前事物投以注意力，失去將周遭事物進行整合的視知覺能力，進而產生無法辨識、配對和分類的視覺區辨困難，或是看過就忘的視覺記憶障礙、失去視覺搜尋能力，甚至出現視覺空間關係障礙，導致看書跳段、寫字跳行等狀況，造成學習困難。

潘曉潔表示，如果孩子出現類似狀況，可以適度調整孩子接觸3C的時間長短，家長也可以透過小遊戲，陪伴孩子一起訓練視覺注意力與視知覺能力，例如帶著孩子一起配對襪子、請孩子幫忙從賣場DM圈出需要購買的物品、整理玩具、外出踏青等等。

ET快訊
新莊深夜天有異相？　「4雲龍月前衝天」奇景曝光
快訊／WHO宣布：M痘疫情構成國際公衛緊急事件
可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄
孫安佐遭毆畫面曝光！　被打巴掌教訓「臉超臭」兩邊人馬秒拉人
快訊／柯文哲獻金假帳案　會計師端木正200萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

考試分發入學今放榜「8點開放查詢」　錄取率預估約96%

讓人秒暈船！「4星座」處處留情　天蠍用眼神開撩

講座前一天深夜臨時取消！　粉專批台北城市科大：我是很賤的人嗎

台灣「變裝皇后」血淚史！　他3年不敢回部落

《玩具總動員5》預告圖小孩狂盯平板　網友感嘆：太現實了

雷雨再炸6天！　安比將成中颱「東北東大迴轉」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」兩邊人馬秒拉住人

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光　目擊者：好特別

中元普渡拜12種食物「運勢大發」！命理師：旺一整年

機車行師傅掀置物箱驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑：褲底一包

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

台南惡火5死！一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　獨活長女今早將返抵台

日妹在台租房被趕4次　崩潰淚喊：租金太貴！

考試分發入學今放榜「8點開放查詢」　錄取率預估約96%

讓人秒暈船！「4星座」處處留情　天蠍用眼神開撩

講座前一天深夜臨時取消！　粉專批台北城市科大：我是很賤的人嗎

台灣「變裝皇后」血淚史！　他3年不敢回部落

《玩具總動員5》預告圖小孩狂盯平板　網友感嘆：太現實了

雷雨再炸6天！　安比將成中颱「東北東大迴轉」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」兩邊人馬秒拉住人

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光　目擊者：好特別

中元普渡拜12種食物「運勢大發」！命理師：旺一整年

機車行師傅掀置物箱驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑：褲底一包

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

想開了才能越來越強！4種職場幼稚心態該放下

年幼遭棄養！　美體操天后拜爾絲生母淚喊：原諒我吧

詐騙男被控假扮律師、黑道性侵女網友　獲判無罪原因曝光

頰彩熱潮回歸！SUQQU進化版「漸層腮紅」美翻　Dior巴黎地圖限量版超夢幻

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

考試分發入學今放榜「8點開放查詢」　錄取率預估約96%

讓人秒暈船！「4星座」處處留情　天蠍用眼神開撩

講座前一天深夜臨時取消！　粉專批台北城市科大：我是很賤的人嗎

女性體脂肪率高於30就是肥胖！營養師教你輕鬆剷除高體脂

新疆路邊攤遇強風襲　大量煎餅→在地美食

生活熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

陳詩媛管制區接機王齊麟　航警局發聲

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

飯前喝醋能降血糖？名醫實測3天結果出爐

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

使用Google相簿「踩到紅線」帳號被停用！

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

星聚點一次少2間！復興館也將歇業

更多熱門

相關新聞

曾文龍提告！女網友2度開嗆預告下一步

曾文龍提告！女網友2度開嗆預告下一步

有「房地產教父」之稱的專家曾文龍，遭女網友在Dcard發文指控，在北捷車廂內偷拍女乘客裙底，今(14日)曾不僅發聲明喊冤， 中午還到警局提告，稍早女網友2度發出聲明，指出她確實有拍到非法照片，甚至目擊手機內還存有「其他東西」，反嗆曾「等您提告」。

曖昧女坐賓士發限動！「態度秒變冷」他急了

曖昧女坐賓士發限動！「態度秒變冷」他急了

她看醫錢不夠「男友不幫出」　網勸：不要考慮婚姻

她看醫錢不夠「男友不幫出」　網勸：不要考慮婚姻

為何李多慧能拍這麼多廣告？網曝原因：贏了

為何李多慧能拍這麼多廣告？網曝原因：贏了

文昌君看得懂英文嗎？　網：耶穌都聽得懂台語了

文昌君看得懂英文嗎？　網：耶穌都聽得懂台語了

關鍵字：

3CDcard玩具總動員

讀者迴響

熱門新聞

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人

端木正、李文宗深夜抵北檢複訊

3寶媽劈腿小王　綠帽夫獲賠40萬

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

巴黎長榮拒掛五星旗掀抵制業者回應了

即／柯獻金假帳案　端木正200萬交保

更多

最夯影音

更多

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面