《玩具總動員5》預告圖小孩狂盯平板　網友感嘆：太現實了

記者黃翊婷／綜合報導

迪士尼日前宣布《玩具總動員5》將在2026年回歸，從已公布的預告圖中可以看到，小主人手拿平板，玩具們卻全被晾在一旁，讓不少網友忍不住直呼這一幕實在太現實了。

▲《玩具總動員5》的預告圖掀起網友討論。（圖／翻攝自X／Pixar）

有網友在網路論壇Dcard分享《玩具總動員5》公布的預告圖，表示看到小孩玩平板不愛玩具的畫面，立刻聯想到現實經驗也是如此，忍不住直呼，「太現實了吧，玩具被平板取代了。」

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其他網友也紛紛留言感嘆，「這年頭一套玩具買下來比一台平板還貴」、「平板只需要一台，但玩具不會只買一樣」、「確實！我生了小孩之後才知道原來玩具那麼貴」、「現在的玩具都是大人在買的」、「我覺得跟家長有沒有空陪小孩有關啦」。

不過，也有部分網友表示，自己依舊堅持不讓小孩碰3C產品，「完全無法接受小孩單獨用手機」、「我家就堅持還不要讓小孩碰3C，小孩還是對玩具有興趣」。

▲是否讓孩子接觸3C產品，每個家長的想法都不太一樣。（示意圖／VCG）

衛生福利部台北醫院復健科職能治療師潘曉潔曾發表文章提醒，過度使用3C產品，可能會使孩子難以對眼前事物投以注意力，失去將周遭事物進行整合的視知覺能力，進而產生無法辨識、配對和分類的視覺區辨困難，或是看過就忘的視覺記憶障礙、失去視覺搜尋能力，甚至出現視覺空間關係障礙，導致看書跳段、寫字跳行等狀況，造成學習困難。

潘曉潔表示，如果孩子出現類似狀況，可以適度調整孩子接觸3C的時間長短，家長也可以透過小遊戲，陪伴孩子一起訓練視覺注意力與視知覺能力，例如帶著孩子一起配對襪子、請孩子幫忙從賣場DM圈出需要購買的物品、整理玩具、外出踏青等等。