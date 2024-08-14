中國藝術體操奪金！教練「精靈女王」爆紅…曾替俄羅斯奪奧運2金

記者廖翊慈／綜合報導

中國藝術體操在巴黎奧運團體項目中，奪得金牌，這也是中國隊在該項目收穫的首枚奧運金牌。中國藝術體操的教師除了主教練孫丹外，還有來自烏克蘭的外籍教練安娜斯塔西婭．布利茲紐克（Anastasia Bliznyuk）也功不可沒。

據《大象新聞》報導，大陸社交平台上近日流傳，一張安娜斯塔西婭帶著微笑，看著中國藝術體操隊的照片，引起熱議。有網友直呼，「安教練就像精靈女王，在看著人類小女孩。」

▲安娜斯塔西婭被網友稱為「精靈女王」。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，安娜斯塔西婭1994年6月28日出生於烏克蘭，2009年入選俄羅斯藝術體操國家隊。她是2012年、2016年兩屆奧運藝術體操團體全能金牌得主，在東京奧運會上，拿下藝術體操團體全能銀牌。她也是唯一一位在三屆奧運上，都獲得獎牌的藝術體操運動員。

安娜斯塔西婭身為藝術體操界的殿堂級人物，在俄羅斯被禁止參加大型國際賽事後，便於2022年來到中國執教，擔任藝術體操集體項目教練，同時也讓中國藝術體操隊的實力提升。

▲安娜斯塔西婭親自指導選手們。（圖／翻攝自微博）

安娜斯塔西婭來到中國後，盡力克服語言不通的問題，只請了2週翻譯，就開始自己學中文，盡量使用中文和隊員們交流。她表示，希望在訓練中，盡可能親自示範，「為了讓體操選手們信任我，我做了很多示範，我不只是口頭上說應該怎麼做。」

安娜斯塔西婭說道，藝術體操女孩們都親切地稱她為「安教練」，「當我自己還是個選手時，我希望有一個能與我產生共鳴的教練，所以我努力成為那個既可以是她們的朋友，也同時是教練、母親和姐姐的人。」

▲▼安娜斯塔西婭目前在中國生活。（圖／翻攝自微博）

安納斯塔西婭對於中國的生活表示，適應良好，去了很多地方，非常喜歡吃辣，尤其愛吃火鍋。她還吐槽，「在北京，不知道為什麼，食物沒有重慶好吃。」

相關貼文也引起網友熱議，「她連名字都像是精靈」、「安教練現在都火到《魔戒》的粉絲群了」、「真的是有實力又漂亮」、「真有精靈冷傲質感，第一眼就覺得是精靈族的女王」、「顏值太養眼了，還這麼有才」。