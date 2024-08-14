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跳水王子傳將受勳！英料授予「騎士爵位」　17年奪5奧運獎牌破紀錄

▲▼湯姆戴利2022年獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）。（圖／達志影像／美聯社）

▲有消息指出，湯姆戴利明年可能獲頒騎士爵位。圖為湯姆戴利2022年獲頒大英帝國官佐勳章。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）在巴黎奧運結束後，於12日宣布退休。現年30歲的湯姆戴利在長達17年的職業生涯中共贏得了5枚奧運獎牌，是英國史上獲獎最多的跳水運動員。英國體育界消息人士透露，湯姆戴利可能會在英國2024 新年榮譽中獲頒授騎士爵位。

▲▼ 2008年首戰奧運的英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley），當時僅14歲。（圖／VCG）

▲湯姆戴利2008年首戰奧運時只有14歲。（圖／VCG）

據《泰晤士報》獨家報導，湯姆戴利首次嶄露頭角是在2008年的北京奧運會上。當時，年僅14歲的湯姆戴利成為英國第二年輕的奧運選手，而廣受矚目。他在奧運的個人及雙人項目中分別獲得第7和第8名，同年又在歐洲錦標賽一舉奪冠，成為該賽事史上最年輕的金牌得主。

▲▼湯姆戴利在2024巴黎奧運奪銀。（圖／翻攝自X）

▲湯姆戴利在2024巴黎奧運奪銀。（圖／翻攝自X）

湯姆戴利在他長達17年的職業生涯中征戰無數，並獲得了奧運會、跳水世界盃，以及世界錦標賽等賽事共28枚獎牌，其中包括了東奧金牌、今夏巴黎奧運的銀牌，以及4次世界錦標賽的金牌，是英國跳水史上獲得最多榮譽的運動員，而他也在今年的巴黎奧運開幕典禮上，與賽艇選手葛洛佛（Helen Glover）一同擔任英國隊的旗手，標誌著他在英國體育界的地位。

▲▼英國跳水好手湯姆·戴利（Tom Daley）在2024巴黎奧運觀賞女子3公尺跳水比賽時已經開啟「編織模式」，引起關注。（圖／路透）

▲▼湯姆戴利喜歡在奧運上編織。他宣布退休後，不少媒體都戲稱，他的場邊織毛衣術將成絕響。（圖／路透）

▲▼英國跳水好手湯姆·戴利（Tom Daley）在2024巴黎奧運觀賞女子3公尺跳水比賽時已經開啟「編織模式」，引起關注。（圖／路透）

8月12日，湯姆戴利在巴黎奧運閉幕隔天返回英國時，含淚宣布退休，並在聲明中表示，「現在是收工的好時機，我對過去的一切都心懷感激。」就在湯姆戴利突襲拋出震撼彈的第2天，《泰晤士報》取得獨家消息，聲稱湯姆戴利的出色成就使他成為了參加巴黎奧運的英國選手中，有資格競爭騎士爵位的人選之一。

▲▼湯姆戴利 。（圖／翻攝自IG）

▲湯姆戴利在5屆奧運中共拿下1金1銀3銅。（圖／翻攝自IG）

英國一名體育界的消息人士透露，湯姆戴利的名字將提交給體育榮譽委員會，而最終名單將在今年的12月28日公佈。根據慣例，每屆奧運結束後，至少有一名英國運動員會獲得殊榮，過去的獲獎者包括了史蒂夫·雷德格雷夫爵士（Steve Redgrave）、凱莉·霍姆斯爵士 （Kelly Holmes）、勞拉·肯尼爵士（Laura Kenny）等。

▲▼ 英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）與搭檔威廉斯（Noah Williams）29日出賽。（圖／路透）

▲湯姆戴利與搭檔威廉斯7月29日在巴黎奧運的男子雙人10公尺跳台跳水是他的最後之舞。（圖／路透）

事實上，湯姆戴利早在2022年便已獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），以表彰他「對跳水和LGBTQ+權利提供服務的貢獻」。近年來，英國體育榮譽委員會傾向於在運動員結束職業生涯後授予最高榮譽，而不是在他們仍在比賽時授予。除了戴利之外，英國隊在巴黎奧運會上的所有金牌得主也預計將在新年的榮譽名單上獲得獎項。

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