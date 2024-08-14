央視公布巴黎奧運收視率TOP20！　「嬋汐」跳水對決拿下第一

▲巴黎奧運收視率TOP20。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

央視近日公佈了巴黎奧運CCTV-5中心城市收視率前20名的賽事，其中，女子單人跳水10公尺台決賽收視率「5.64%」最高。收視份額方面，中國球王「樊振東對上張本智和」的桌球男單八強賽，以38.43%排名第一。

據《白鹿視頻》報導， 轉播收視率TOP20的賽事聚集於，中國隊的熱門奪金項目。資料顯示，跳水賽事佔了3席，其中收視率第一名的女子單人跳水10公尺台，則是被網友們稱為「神仙打架」的全紅嬋、陳芋汐奪金對決。

▲陳芋汐、全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽。（圖／路透社）

數據中，收視率第2名至第9名皆為桌球賽事，桌球作為中國的傳統優勢項目，深受球迷們的喜愛，在收視TOP20賽事中佔據多達11席。

▲巴黎奧運桌球女單決賽，陳夢戰勝孫穎莎，二度拿下金牌。（圖／路透社）

其中桌球女子單打決賽收視率5.48%，收視份額20.21%，位列所有賽事收視率亞軍；桌球女團決賽收視率5.29%，收視份額25.9%，位列季軍；桌球男單決賽收視率5.14%，收視份額16.12%；桌球男團決賽收視率5.07 %，收視份額24.97%；桌球女團16強賽、桌球混雙決賽收視率皆超過4%。

▲▼樊振東4-3逆轉張本智和。（圖／新華社）





此外，體操、舉重、女籃、羽球、攀岩也掀起了收視熱潮。體操女子自由操決賽收視率3.22%；舉重女子81公斤以上級決賽收視率3.07%，舉重男子61公斤級決賽收視率2.98%；女籃小組賽A組收視率2.92%，羽球混雙決賽收視率2.83%；攀岩女子速度決賽收視率2.77%。