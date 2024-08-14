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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德感謝奧運全體選手、教練　「同等資源支持接下來帕奧選手」

▲▼總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

民主進步黨今（14日）召開第二十一屆第二次中常會，會中邀請足球球評石明謹、財團法人運動好事協會創辦人劉柏君專案報告體育運動發展，據轉述，民進黨主席賴清德說明，當初希望推動體育暨運動發展部，這個方向是正確的，行政院最近就會跟社會大眾公布。賴也指出，此次奧運創下史上次佳成績，要感謝全體選手、教練、後勤，巴黎帕運即將登場，政府也會用與奧運同等的資源，來支持帕運選手。

據轉述，賴清德表示，今天兩位演講給我們很多啟發，目標應該是推動全民運動成為運動大國，自然水到渠成會成為獎牌大國。第二點，推廣全民運動還可以得到全民健康的好處，也可以凝聚國人共識，更可以讓國際看見台灣。

賴清德也指出，可以用運動進行外交工作，當初希望推動體育暨運動發展部，這個方向是正確的，行政院最近就會跟社會大眾公布，未來怎麼進行這個部會的成立。

賴清德致詞時也表示，2024巴黎奧運正式落幕，台灣英雄勇奪2金、5銅，創下史上次佳的成績，我要感謝全體選手、教練、後勤團隊長久以來的努力，以及全體國人的支持與應援。

除了運動場的競技之外，賴清德表示，巴黎奧運期間，文化奧運台灣館也讓世界看見台灣，不只是珍奶冰棒、台灣啤酒、珍奶徽章、茄芷袋在巴黎颳起一陣台灣旋風，許多優秀且多元的文化藝術工作者，也在巴黎的舞台上展現台灣自信、驕傲的模樣，要向參與文化奧運的演出團體，以及全體幕後工作人員表達感謝。

賴清德指出，這次台南麻豆有唱牽亡歌這次也有去，「我看電視採訪，他們說被十幾年來都被看不起，沒想到這次能搭飛機到巴黎，突然間對自己的行業認同感到驕傲。」

賴清德表示，接下來，在這個月底（28日），巴黎帕運即將登場，將會有13位台灣選手出戰。他們努力不懈，發揮超群的意志力，克服障礙，代表國家站上帕運的舞台，政府用與奧運同等的資源，來支持帕運選手，希望全體國人能繼續成為台灣英雄們最強的後盾。

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