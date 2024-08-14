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越共整肅！　越南副總理黎明慨遭祭「警告處分」恐丟官

▲▼越南副總理、前監察總署總監察長黎明慨。（圖／翻攝黎明慨網站）

▲越南副總理、前監察總署總監察長黎明慨。（圖／翻攝黎明慨網站）

文／中央社

越共今天決定對越南副總理、前政府監察總署總監察長黎明慨祭出警告處分。越共指出，黎明慨在履行職責時違反黨規與法律，違反黨員行為禁令，未能做黨員模範表率。越共中央檢查委員會日前在審查林同省（Lam Dong）大寧（Dai Ninh）新市鎮案後表示，多名官員違反黨規與國家法律，建議對越南副總理、前政府監察總署總監察長黎明慨（Le Minh Khai）進行紀律處分。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越共中央政治局、越共中央書記處今天在越共中央總部召開會議，對出現違規和不良行為的黨組織及黨員予以黨紀處分。

中央政治局和中央書記處在審視越共中央檢查委員會的提議後，認定2016年至2021年任期的政府監察總署黨組違反民主集中制原則等；失責、領導鬆散，政府監察總署違反監察法規定；許多幹部黨員遭黨紀與刑事處分。

其中，越南副總理、前政府監察總署總監察長黎明慨在履行職責、任務時違反黨規與國家法律，違反黨員行為禁令，未能做黨員模範表率，造成嚴重後果、負面輿論，降低黨組織與監察工作的聲譽。

中央政治局和中央書記處決定對黎明慨和2016年至2021年任期的政府監察總署黨組祭出警告。 目前黎明慨仍為越南副總理，遭越共警告處分後，官位可能不保。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）8日已重新分配工作給另外3名副總理，原本屬黎明慨督導的銀行與經濟領域等權責已分工給其他人。

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