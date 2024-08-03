越共一致通過！國家主席蘇林「正式接替阮富仲」　當選新任總書記

▲越南國家主席​​蘇林接替病故的阮富仲，成為新一任中央總書記。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

前越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）7月病逝，越南8月3日在河內召開中央第十三屆中央委員會全體會議，任命國家主席​​蘇林（To Lam）接替阮富仲中央總書記一職，而這也是該國的最高職位。

據路透社報導，有鑑於阮富仲生前的健康狀況每日愈下，因此蘇林早在他逝世前一天便已接下越共黨總書記的職務，並誓言繼承阮富仲的遺志，繼續推動反貪污運動。

▲阮富仲在7月19日過世。（圖／達志影像／美聯社）

越南沒有正式的最高領導人，但在阮富仲的13年任期內，他加強了黨書記的權力，使黨書記實際成為國家最顯著的角色。至於蘇林，他1979年從越南人民公安學院畢業後，就一直在越南公安部服務，並被認為是阮富仲的接班人。

今年，67歲的蘇林以公安部長的身份，領導了一場大規模的反腐敗調查行動，並於5月當選國家主席，接替被指違反黨員規定而請辭下台的武文賞（Vo Van Thuong）。

越南官員透露，黨代表一致支持​​蘇林成為越共新一任黨總書記，而蘇林也在致辭中強調，他將繼續實現越南社會經濟發展的目標，不改變國家的外交政策，並「猛烈地」推動反貪污運動。