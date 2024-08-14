超變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片帶回家看

記者黃宥寧／台北報導

時任士林地檢署書記官林顥倫於偵查大樓等處偷拍，犯行高達80次至少21名被害人，一審遭判有期徒刑4年，全案上訴中；另被發現他濫用權限，利用管理贓物庫的職務，調閱其他變態偷拍狂的偷拍畫面，轉存高達304G帶回珍藏，根本就把贓物庫當成「創意私房」，被依公務員侵占公有財物等罪起訴。士林地院今（14）日首開庭，林認罪並表達了深深的悔意。

▲時任士檢書記官林顥倫偷拍同事等人，更被發現他調閱其他變態偷拍畫面拷貝帶回家。（圖／記者黃宥寧攝）

官司纏身的林顥倫身穿簡單的T恤、牛仔褲，坐在被告席上，顯得有些狼狽。他重金聘請了前檢察官鍾信一擔任辯護，他全認罪說「我很後悔也知道錯誤，自己人格、性格有狀況在治療了」。

其辯護人說，被告偵審自白，懇請法院審酌坦承犯行其有悔悟，且配合調查、態度良好，之所以會有這樣犯罪行為動機，是為滿足個人窺視而犯，也強調願繳回犯罪所得，看是否適用貪污治罪條例減輕其刑，但如何計算就看法院。

法官諭知因被告不爭執證據能力等，下次將由合議庭開審理庭，全案候核辦。

▼林男庭後跑給媒體追。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林開庭結束後，擔心被媒體拍攝，熟練地尾隨志工離開管制門，記者發現後追上圍堵，面對記者的追逐時，林慌忙起跑，展開了一場猶如百米衝刺般的逃跑，急促步伐顯得相當狼狽。