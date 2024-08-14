老婆送的鋼戒太緊手指腫脹　台南男求助消防切割解套

記者林東良／台南報導

1名黃姓男子14日下午2時許，前往消防局南門消防分隊值班台求救稱，之前至醫院看診，因無名指所戴老婆送的鋼戒，因影響血液循環而造成紅腫，醫院請他向消防隊尋求解套，消防人員花了1個多小時小心切割，成功為黃男解套。

▲消防南門分隊組員攜小型切割器，花了1個多小時切割，切斷戒指成功為黃男解套。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防南門分隊值班台接獲黃男求助解套請求後，即由組員王士龍、南門分隊隊員蔡安鎧、劉康驊攜小型器材到值班台，先將民眾黃男戴鋼戒左手掌冰袋冰敷，3人觀察鋼戒約0.4公分厚，討論後以小型切割器做切割處理。

消防人員在切割時以噴水持續降溫，避免溫度高造成手指燙傷，歷經1個小時小心處理，直至約下午3時左右，終於將厚度約0.4公分左右鋼戒切斷，於成功解套。這時黃姓民眾高興地鬆了口氣，開心地向消防人員道謝。

消防人員叮嚀黃姓民眾要注意無名指有無消腫，如沒消腫記得看醫生，而組員王士龍、南門分隊隊員蔡安鎧、劉康驊也成功完成為民服務佳話。



台南市消防局第七大隊大隊長石家源呼籲，在選擇購買戒指時，要先試戴，戴的舒服又容易拔下最好，避免買後戴上，久而久之要拔下清洗或者血液循環不佳時要拔下，而無法拔下造成不良後果。